EYT Mağdurlarından Hükümete Kırmızı Kart: Mezarda Emeklilik İstemiyoruz

SGK başlangıç tarihleri nedeniyle EYT yasası kapsamı dışında bırakılan ve kademeli emeklilik talep eden vatandaşlar, “1 güne 17-20 yıl haksızlığına dur de” sloganıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi.

İKTİDARA KIRMIZI KART GÖSTERDİLER

“Mezarda emeklilik istemiyoruz”, “Emeklilikte adalet istiyoruz” pankartları taşıyan emekçiler, ellerindeki kırmızı kartları göstererek iktidarı protesto etti.

BAKAN IŞIKHAN’A ZOR SORULAR

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın kendilerine 1 yıldır randevu vermediğini belirterek, “Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına diyen Çalışma Bakanımız bizler ile dalga geçmekte olacak ki görev ve yetki alanında bulunan çalışma hayatı, emekçiler ve çalışma koşulları konusunda STK’lar ile görüşmek yerine köy dernekleri ile görüşüyor. Madem görüşmüyor randevu vermiyor, biz de alanlarda sahada bol bol anacağız” dedi.

Uğurlu, Bakan Işıkhan’a şu soruları yöneltti:

“Şu an genç erkeklerin emekli maaşlarını anneler ödemektedir. Peki, bu durum sosyal devlet ilkesinin neresinde? Vatandaşların eşit sosyal güvenlik hakkı bunun neresinde?

8 Eylül 1999 öncesi çalışanların ödediği primler, bizim primlerimizden daha mı kıymetli?

Onlar 38-43 yaşında emekli edilirken, neden bizler 10-15 yıl daha çalışmaya mahkûm ediliyoruz?

Yaşı küçük ve primi az olanlar emekli edilirken, yaşı büyük ve primi fazla olanların çalışmaya zorlanması, adalet duygusunu zedelemiyor mu?"

“SGK HAKKANİYETLİ DAĞILIM YAPMAK ZORUNDADIR”

Çalışan ve prim ödeyen emekçilerin asla bütçeye yük olarak görülemeyeceğini dile getiren Uğurlu, “Emeklilik hakkı bedeli peşin tahsil edilmiş hakkın teslimidir. SGK bir yardım kurumu değildir. SGK bir sosyal güvenlik sistemidir. Bu nedenle çalışanların hepsine eşit adil oranda bir hakkaniyetli bir dağılım yapmak zorundadır. Beklentimiz sadece ‘evet burada büyük bir adaletsizlik var, devletin dini adalettir’ diyen Cumhurbaşkanımızın bu haklı davamızı anladığını bildiğini söylemesi ve hakkımızı teslim etmesidir” diye konuştu.

"7438 SAYILI YASA BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK MEYDANA GETİRMİŞTİR"

1999 ve 2008 yıllarında yapılan SGK reformları ile gelinen 20 senelik sıkı politikanın 7438 sayılı yasa ile bir anda bozulduğunu belirten Uğurlu, "1999 ve 2008 de yapılan düzenlemeler tüm çalışanları kapsayan yasalardır. Ancak; 7438 sayılı yasa bir tarihi (8/9/99) baz alarak sadece belirli bir kesim çalışanı kapsayan yasa olmuştur ve eksik çıkmıştır. Bu durum kapsam dışında kalan çalışanlar için büyük bir adaletsizlik meydana getirmiştir. Bununla beraber, iş barışı ve sosyal devlet anlayışı da bozulmuştur” ifadelerini kullanarak yasaya tepki gösterdi.

“ERKEN EMEKLİLİK HAYALİNDE DEĞİLİZ”

Konuşmasına devam eden Uğurlu, erken emeklilik peşinde olmadıklarını, 7000 primi çoktan doldurduklarını ifade ederken, kendilerinden yaşça küçük ve primi az olan çalışanların çalışma barışını bozduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA