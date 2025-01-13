Otomobil Takla Attı, İki Kişi Dışarı Fırladı: 3 Ağır Yaralı!

Diyarbakır'da bir otomobil feci şekilde takla attı. Korkunç kazada otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Otomobil Takla Attı, İki Kişi Dışarı Fırladı: 3 Ağır Yaralı!

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu felaket yaşandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AEA 683 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yol kenarındaki toprak ve taş yığınına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtan 2 kişi dışarı fırladı. Kazada, M.S, S.K. ve Y.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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