Yeni Yol Partisi’nin Meclis Yönetimi Belli Oldu

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Yeni Yol Partisi’nin TBMM’de grup kurma çalışmaları devam ediyor. Partinin Meclis yönetimi belli olurken, grubun kurulması için dilekçeleri hazırlayan milletvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kuruluş onayı vermesini bekliyor.

HER PARTİDEN 8 MİLLETVEKİLİ

Her partiden 8 milletvekilinin katılımıyla oluşturulacak 24 kişilik Yeni Yol Partisi Meclis Grubu’nun yönetiminde de her partiden bir isim yönetime alındı. 3 genel başkanın ortak kararıyla eş yetkiye sahip birer isim parti yönetimine girdi. Buna göre Yeni Yol Meclis Grubu’nun, grup başkanı Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya oldu.

Bülent Kaya

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ve DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ise grup başkanvekili olarak belirlendi.

Selçuk Özdağ

İdris Şahin

DİLEKÇE İÇİN YARGITAY'I BEKLİYORLAR

Öte yandan Yeni Yol Partisi’nin kuruluşunun henüz tamamlanmadığı öğrenildi. Çatı parti Yeni Yol’un İçişleri Bakanlığı’na verilen kurucular listesinde bulunan 5-6 ismin kendi partilerinden istifa etmediğini belirleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetimi konuya ilişkin uyardı.

Mükerrer parti üyeliği nedeniyle Yeni Yol Partisi’nin kuruluş işlemleri gecikince, TBMM Grubu’nun oluşması için dilekçelerini hazırlayan milletvekilleri de beklemek zorunda kaldı. Mükerrer üyeliklerin bugün giderildiğini belirten Yeni Yol Partisi yetkilileri, Meclis grubu için milletvekillerinin TBMM Başkanlığı'na yarın dilekçe vereceklerini söyledi.

Yeni Yol Partisi'nin Meclis Grubunun ilk toplantısının bu hafta Çarşamba günü yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi