Seyir Halindeki Otomobil Alevler İçinde Kaldı
Hatay’ın Payas ilçesinde hareket halindeki otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araçta büyük maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde seyir halindeki 31 MD 6153 plakalı aracın motor kısmında yangın çıktı.
İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞ YAPTI
Alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde büyük maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA