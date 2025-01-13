Bandırma’da Vidanjör Paniği, Kullanılamaz Hale Geldi
Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Doğruca kırsalında meydana gelen vidanjör yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın etrafta paniğe neden oldu.
Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple 10 AKR 862 plakalı vidanjör tutuştu. Kısa sürede alev topuna dönen aracın şoför bölümü tamamen kullanılmaz hale geldi.
Durumu fark eden şoför, hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı.
Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, vidanjörde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA