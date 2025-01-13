Balıkesir'de Bir Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'de kırsal bir mahallede meydana gelen yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Balıkesir'de Bir Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal mahallesi Eskimanyas'ta meydana gelen yangında bir ev tamamen yandı.

Manyas'ın kırsal Eskimanyas Mahallesinde bu sabah saatlerinde elektrik kaçağından meydana geldiği belirtilen yangında ahşap ev tamamen yandı. Ersin Gedik'e ait ahşap evde sabah ev halkının işe gitmek için çıktıktan sonra çıktığı belirtilen yangın Manyas ve Susurluk itfaiyeleri gurup amirliğinin iki araç ve altı personel ile müdahale ettiği yangında evin tamamen yandığı maddi hasarın büyük olduğu belirtilirken can kaybının olmaması teselli oldu. Yangın ile ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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