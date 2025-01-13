AKP'den Gündem Olan İddiaya İlk Cevap: CHP'li Başkana Davet Yapıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK'

"Geçtiğimiz yıl ve bu yıl da değişmeyecek prensiplerden bir tanesi demokrasimizi korumak için terörle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürmektir. Terör demokrasimizi, hukuk devletimizi ve bütün medeni yaşam tarzımızı tehdit eden bir şeydir. Bununla ilgili hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Hem ülkemizin güvenliğini, hukukunu, vatandaşlarımızı korurken aynı zamanda da yakın coğrafyamızda bölgemize dönük birtakım emperyalist projelerin terör yoluyla gerçekleştirilmesine karşı da duruşumuzu daha da pekiştiriyoruz. Tabii terörün sadece teröristlerden ibaret olmadığını; terör çerçevesinde bir projenin yürürlüğe koyulmaya çalıştırdığı teröristlerin ve terör örgütlerinin birtakım kötü projelerin aracı olduğunu defalarca ifade ettik. Son zamanlardaki gelişmeler tüm bunları daha net bir şekilde göstermiştir. Dolayısıyla bu mücadele kararlılıkla sürecektir.

Tabii Suriye'deki gelişmeler her zaman yakın ilgimiz içerisinde, partimiz tarafından yakından takip ediliyor. Bir kere Suriye halkının haysiyet mücadelesi ve özgürlük mücadelesi için gerçekleştirdiği devrimi bir kere tebrik ediyoruz.

'SAYIN BAHÇELİ GÜÇLÜ BİR İNİSİYATİF ORTAYA KOYDU'

Türkiye'nin içinde de Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destek verdiği 'terörsüz Türkiye' çerçevesindeki ziyaretleri ve tartışmaları görüyorsunuz. Biz de bunu yakından takip ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu yaklaşımla ilgili doğru kavramların kullanılması gerekir. Doğru kavramlar kullanılmazsa mesele başka yerlere gider. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün siyasi birikimiyle, tecrübesiyle Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmak, Türkiye'yi terörsüz bir Türkiye hedefine ulaştırmak için koyduğu çok güçlü bir inisiyatif var. Ve bu güçlü inisiyatif özellikle de şimdiye kadarki tecrübeler ışığında Türkiye'nin gündeminden bu meseleyi çıkarmaya odaklanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız hem başbakanlığı döneminde hem cumhurbaşkanlığı döneminde bütün bu çalışmalara öncülük etti, başkanlık etti, saatler süren mesailer harcadı. Bütün bu çerçevede aslında terör mekanizmasına başvuranların terör üzerinden birtakım siyasi hedefler gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyenlerin en çok kullandığı argümanlardan bir tanesi öteden beri Türkiye'de siyasal katılım yollarının kapalı olduğu şeklindeydi. Esasında bu da şiddete, teröre başvurmak için bir bahane değil ama siyasal katılım yollarının demokratikleşme süreçleriyle birlikte en verimli şekilde açıldığı dönemlerde de terörün başka odaklara, gündemlere bağlı olarak ivmesini yükselttiğini gördük.

'TAVİZ VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Dolayısıyla Türkiye'nin içindeki tartışmaların sona erdirilmesi açısından büyük bir mücadele verildi, yol yüründü. Ve bu neticede Türkiye'nin gündeminden terör meselesinin çıkarılmasıyla ilgiliydi. Bütün bu süreçle ilgili şunu söylemek isterim; Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin mesajları çok açıktır. Hedef terörsüz Türkiye'ye ulaşmaktır. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden herhangi bir taviz verilmesi söz konusu değildir. Birtakım siyasi partiler meselenin geçmişini bugünü bölgedeki gelişmeleri hiç görmeden çok haksız yorumlar yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye dönük olarak hadsiz yorumlarda bulunuyorlar. İşte birtakım tavizlerin verildiğine dair... Böyle bir taviz söz konusu değil. Ne milletimizin birliğinden ve dirliğinden ne Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden herhangi bir taviz verilmesi söz konusu değil. Bu herhangi bir şekilde düşünülemez. Kırmızı çizgilerimiz açıktır; iç cepheyi güçlendirme ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşma çerçevesinin dışında sağda solda konuşulan yorumlar, iddialar bu süreçle ilgili değildir.

CUMHURBAŞKANI CHP'Lİ BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Sayın Özel'in konuşmasını dinledim. Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor. Buna gerek yok, açık bir şekilde söylesin. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isteyen çok sayıda belediye başkanı oluyor. Devletin başı olarak Cumhurbaşkanımızın kapısı mesaisi el verdiği sürece herkese açık. Ortada illegal bir durum yok, komplo teorisine bağlanacak bir şey yok. Nihayetinde siyaset yapıyoruz.

CUMHURBAŞKANI'NIN YENİDEN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanımız ile yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Şanlıurfa'da gündeme gelmesinden de memnuniyet duyduk. Bu şekilde bağlanmasından da memnuniyet duyduk. Sayın İbrahim Tatlıses'in sorduğu soruyu biz de aynı şekilde cevaplıyoruz; siz varsanız biz de varız diyoruz. Formüle bakarız. Siyasette bir yıl çok kısa, bir gün çok uzundur. Onu konuşuruz, önemli olan vatandaşımızın istemesidir."

Kaynak: Haber Merkezi