Muğla'da Balıkçı Teknesi Alev Topuna Döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 7 metre uzunluğundaki lüks bir balıkçı teknesinde, henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede. alev topuna dönen tekne, kullanılamaz hale geldi.

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Muğla'da Balıkçı Teknesi Alev Topuna Döndü

Yangın, Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba Balıkçı Barınağı’nın yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, teknede çıkan yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, tekne tamamen kül oldu.

Muğla'da Balıkçı Teknesi Alev Topuna Döndü - Resim : 1

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar olayı korku dolu gözlerle izledi.

Kaynak: İHA

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