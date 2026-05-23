CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarından Ortak Açıklama: Özgür Özel’e Destek ve 45 Gün İçinde Kurultay Çağrısı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği "mutlak butlan" kararı, ana muhalefet partisinde hareketliliği zirveye taşıdı. Özgür Özel’in meclis grubunda güven tazelemesinin ardından, bu kez CHP’li 12 Büyükşehir Belediye Başkanı tek vücut oldu.

GENEL MERKEZ'DE KRİTİK ZİRVE

Mahkeme kararının ardından acil durum değerlendirmesi yapmak üzere Ankara’da bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye başkanları, toplantının ardından CHP Genel Merkezi’ne adeta çıkarma yaptı. Genel Başkan Özgür Özel’i makamında ziyaret ederek tam destek veren 12 belediye başkanı, görüşme sonrası ortak bir yazılı açıklama yayımladı.

'AMAÇ CHP’Yİ BÖLMEK'

Yayımlanan ortak bildiride, yargı eliyle partiye bir operasyon yapıldığı imasında bulunularak, Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP'nin tarih boyunca bu tür zor süreçlerden hep başarıyla çıktığı hatırlatıldı. Kararın arkasındaki siyasi mühendisliğe dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır. 'Mutlak butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız."

KURULTAY İÇİN NET TAKVİM

Açıklamanın en dikkat çekici kısmı ise Özgür Özel'in "en kısa süre" olarak işaret ettiği, tüzükteki kurultay takvimine belediye başkanlarının da net bir sınır çizmesi oldu. Partinin iç tartışmaları sonlandırarak bir an önce kendi gündemine dönmesi gerektiğini savunan başkanlar, bildiriye şu net çağrıyla nokta koydu:

"Gelinen aşamada, partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz."

Kaynak: DHA