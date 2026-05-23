Bakan Çiftçi ABD'deki Operasyonun Ayrıntılarını Açıkladı: Umut Altaş'ın İade Süreci Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin yıllardır sonucunu merakla beklediği Gülistan Doku soruşturmasında, sınır ötesine uzanan çok kritik bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku dosyasının baş şüphelisi olarak aranan ve hakkında kırmızı bülten bulunan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yakalanarak gözaltına alındı.

FBI VE INTERPOL TAKİP ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Umut Altaş’ın gözaltına alındığını resmen duyurdu. Bakan Çiftçi’nin paylaştığı bilgilere göre, 21 Nisan 2026'da hakkında kırmızı bülten ve geçici tutuklama kararı çıkarılan Umut Altaş’ın yurt dışındaki hareket alanı adım adım izlendi.

Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için yürüttüğümüz kararlı mücadele, bugün uluslararası ölçekte önemli bir aşamaya ulaşmıştır. 21 Nisan 2026 tarihinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Interpol başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 23, 2026

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın siber ve kriminal analiz ekipleri, şahsın sosyal medya hareketlerini, açık kaynaklardaki görüntülerini, bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajları ve finansal izlerini hassasiyetle inceledi.

ABD Interpol birimi, FBI irtibat görevlileri ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürütülen anlık veri paylaşımı neticesinde, şüphelinin New York bölgesindeki varlığı tespit edilerek gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

İADE SÜRECİ BAŞLADI

Gelişmenin ardından diplomatik ve hukuki mekanizmaların vakit kaybetmeden devreye sokulduğunu belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmıştır. Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Toplumsal vicdanı derinden yaralayan hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır. Suçlu nerede olursa olsun devletimizin nefesi ensesinde olmaya devam edecektir."

5 AYDA 329 FİRARİ İADE EDİLDİ

Bakan Çiftçi, suç ve suçluyla mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'nin ulaştığı teknolojik yetkinlik ve küresel koordinasyon kapasitesine de dikkat çekti.

Yeni nesil kriminal analiz ve daraltılmış baz çalışmaları sayesinde artık hiçbir suçlunun ülke sınırlarına güvenerek adaletten kaçamayacağını vurgulayan Çiftçi, 1 Ocak-22 Mayıs tarihleri arasında toplam 329 firari suçlunun yurt dışından Türkiye’ye iade edildiği bilgisini paylaştı.

'ZAMANIN İÇİNDE KAYBOLMAYACAK'

Açıklamasının son bölümünde yıllardır kızlarından bir iz bekleyen Doku ailesine seslenen Bakan Çiftçi, "Başta Gülistan Doku'nun ailesi olmak üzere adalet bekleyen tüm vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki; hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç ortaya çıkarılacak, hukuk önünde hesap sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA