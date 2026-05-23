Kılıçdaroğlu’ndan Mutlak Butlan Kararı Sonrası İlk Açıklama: 'CHP Ahlaki Değerlerini Korumak Zorunda'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargıdan gelen 'mutlak butlan' kararı ve Meclis grubundaki seçim hamlesinin ardından genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini bozarak basın mensuplarının karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, gündemi sarsan hukuki durum ve parti içi diyalog kanallarına ilişkin net mesajlar verdi.

'ÖZGÜR BEY İLE HENÜZ GÖRÜŞEMEDİK'

Yoğun bir telefon trafiği içinde olduğunu belirterek sözlerine başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeniden TBMM Meclis Grup Başkanı seçilmesine değindi.

İki isim arasında henüz bir temas sağlanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun. Şu ana kadar Özgür Bey ile görüşemedik. Kendisi arayacaktı. 'Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim' demişti, henüz bu görüşme gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

'CHP AHLAKİ DEĞERLERİNİ KORUMAK ZORUNDA'

Mahkemenin kurultay süreçlerine ilişkin verdiği kararın ardından partinin kurumsal yapısına yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, ahlaki ilkelere vurgu yaptı. Partinin asıl kimliğine dönmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP köklü bir partidir. CHP, ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum; CHP'yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız, ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir ama ahlaki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiç eleştiri gelmemişti. Ahlaki değerleri getirmemiz gerekiyor. Bu süreçte parti tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak gerekiyor."

TABANA VE SİYASETÇİLERE 'AYRIŞMA' UYARISI

Kendi genel başkanlığı dönemindeki muhalefet tarzını hatırlatan Kılıçdaroğlu, parti içi birlik ve beraberliğin korunması adına milletvekillerine ve il başkanlarına çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Biz, bütün parti liderlerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlara hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Parti tabanında bir düşmanlık yaratmak doğru değil. Ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, partimin il başkanlarına, partimin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. CHP'yi kendi içinde ayrıştıracak bir söylemden kaçınmak lazım. Biz CHP'yiz, partimizin köklerine ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi