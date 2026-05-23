Gürsel Tekin’den Ezber Bozan Çıkış: 'Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Birlikte Çalışacak'

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Özgür Özel’in 95 oyla yeniden TBMM Grup Başkanı seçilmesini kutlayarak, Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte birlikte çalışacağını öne sürdü. Partide 18,5 aydır kendilerini ifade edemediklerini belirten Tekin, genel merkezdeki kamera kayıtları sistemine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulunurken, mevcut yönetim ve kurul görevlerinin Kılıçdaroğlu'nun kararına kadar geçerli olduğunu savundu.

Son Güncelleme:
Gürsel Tekin’den Ezber Bozan Çıkış: 'Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Birlikte Çalışacak'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Özgür Özel’in güven tazeleyerek yeniden TBMM Grup Başkanı seçilmesinin yankıları sürüyor.

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, ilk olarak resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özel'i tebrik etti. Tekin mesajında, "Sayın Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi ise, gerisi teferruattır" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR'

Tebrik mesajının ardından basına daha kapsamlı açıklamalarda bulunan Tekin, CHP’de yeni bir çalışma modelinin devreye gireceğini ileri sürdü.

İki isimle de doğrudan bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Tekin, "Özgür Özel Grup Başkanı olarak seçildi, başarılar diliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber çalışacaklar. Türkiye’nin beklediği tablo buydu" diyerek parti içindeki liderlik mekanizmasının ortaklaşacağını iddia etti.

'KAMERA KAYITLARI SİSTEMINI ALAMADIK'

Parti genel merkezindeki idari süreçlere de değinen Gürsel Tekin, geride kalan döneme ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kendilerine yönelik sert yaklaşımlar sergilendiğini ifade eden Tekin, "Bütün çabalarımıza rağmen bir kamera kayıtları sistemini alamadık. Kamera kapatma hikayesi gerçekten insanın içini acıtan bir olaydır. Ciddi bir kayıp var ve bu CHP'nin kaybıdır" şeklinde konuştu.

'BİZ SAYIN KILIÇDAROĞLU İLE GÖREVE DEVAM EDİYORUZ'

Partiden ihraç edilenlerin üyelik durumları ve mevcut kurulların meşruiyetine dair de konuşan Tekin, hukuki sürecin eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ekseninde yürüdüğünü savundu.

Bugüne kadarki uygulamaların geçersiz olduğunu öne süren Tekin, "Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile göreve devam ediyoruz. Partiden atılan herkesin üyelikleri devam edecek. Yeni MYK ve Kılıçdaroğlu ne zaman karar alırsa o zamana kadar bizim görevimiz devam ediyor" dedi.

Özgür Özel 95 Oyla Yeniden Grup Başkanı: Seçimin Perde Arkasındaki 'Hukuki Önlem' DetayıÖzgür Özel 95 Oyla Yeniden Grup Başkanı: Seçimin Perde Arkasındaki 'Hukuki Önlem' DetayıGüncel

Gürsel Tekin Tarih Verdi: 'Büyük Kurultay 7 Ay Sonra Yapılacak'Gürsel Tekin Tarih Verdi: 'Büyük Kurultay 7 Ay Sonra Yapılacak'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gürsel Tekin Özgür Özel CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Dorukhan Büyükışık Dosyasında 8 Yıl Sonra Tarihi Dönemeç Dorukhan Büyükışık Dosyasında 8 Yıl Sonra Tarihi Dönemeç
DEM Parti Açıkladı: 'İmralı Heyeti Pazar Günü Öcalan ile Görüşmeyi Planlıyor' İmralı Heyeti Yarın Öcalan'la Görüşecek
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel 95 Oyla Yeniden Grup Başkanı: Seçimin Perde Arkasındaki 'Hukuki Önlem' Detayı Özgür Özel 95 Oyla Yeniden Grup Başkanı: Seçimin Perde Arkasındaki 'Hukuki Önlem' Detayı
Mutlak Butlanın Ardından CHP'ye Şafak Operasyonu: 7 İlde, 13 Gözaltı Mutlak Butlanın Ardından CHP'ye Şafak Operasyonu
Yerel Seçimlerin İptali Talebine YSK'dan Ret Yerel Seçimlerin İptali Talebine YSK'dan Ret
Gürsel Tekin Tarih Verdi: 'Büyük Kurultay 7 Ay Sonra Yapılacak' 'Büyük Kurultay 7 Ay Sonra Yapılacak'
Muhittin Böcek Hakkındaki Tahliye İddiasına Başsavcılıktan Yanıt Muhittin Böcek Hakkındaki Tahliye İddiasına Yargıdan Yanıt