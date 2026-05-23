Gürsel Tekin’den Ezber Bozan Çıkış: 'Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Birlikte Çalışacak'

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Özgür Özel’in güven tazeleyerek yeniden TBMM Grup Başkanı seçilmesinin yankıları sürüyor.

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, ilk olarak resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özel'i tebrik etti. Tekin mesajında, "Sayın Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi ise, gerisi teferruattır" ifadelerini kullandı.

Sayın Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi ise, gerisi teferruattır. — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) May 23, 2026

'KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR'

Tebrik mesajının ardından basına daha kapsamlı açıklamalarda bulunan Tekin, CHP’de yeni bir çalışma modelinin devreye gireceğini ileri sürdü.

İki isimle de doğrudan bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Tekin, "Özgür Özel Grup Başkanı olarak seçildi, başarılar diliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber çalışacaklar. Türkiye’nin beklediği tablo buydu" diyerek parti içindeki liderlik mekanizmasının ortaklaşacağını iddia etti.

'KAMERA KAYITLARI SİSTEMINI ALAMADIK'

Parti genel merkezindeki idari süreçlere de değinen Gürsel Tekin, geride kalan döneme ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kendilerine yönelik sert yaklaşımlar sergilendiğini ifade eden Tekin, "Bütün çabalarımıza rağmen bir kamera kayıtları sistemini alamadık. Kamera kapatma hikayesi gerçekten insanın içini acıtan bir olaydır. Ciddi bir kayıp var ve bu CHP'nin kaybıdır" şeklinde konuştu.

'BİZ SAYIN KILIÇDAROĞLU İLE GÖREVE DEVAM EDİYORUZ'

Partiden ihraç edilenlerin üyelik durumları ve mevcut kurulların meşruiyetine dair de konuşan Tekin, hukuki sürecin eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ekseninde yürüdüğünü savundu.

Bugüne kadarki uygulamaların geçersiz olduğunu öne süren Tekin, "Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile göreve devam ediyoruz. Partiden atılan herkesin üyelikleri devam edecek. Yeni MYK ve Kılıçdaroğlu ne zaman karar alırsa o zamana kadar bizim görevimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi