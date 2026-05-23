DEM Parti Açıkladı: 'İmralı Heyeti Pazar Günü Öcalan ile Görüşmeyi Planlıyor'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nde (DEM Parti) gözlerin çevrildiği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Toplantının hemen ardından kameraların karşısına geçen DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İmralı ziyaretine ilişkin takvimi paylaştı.

'YARIN ÖCALAN İLE GÖRÜŞME PLANLANIYOR'

Daha önce yapılan ilk açıklamalardaki takvimi güncelleyen Sözcü Ayşegül Doğan, Adalet Bakanlığı ile yürütülen prosedürler kapsamında İmralı Heyeti'nin adaya gidiş gününün netleştiğini duyurdu. Doğan, "DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapması planlanıyor" ifadelerini kullanarak resmi hazırlıkların tamamlandığı mesajını verdi.

'UMUT VE MÜCADELE' VURGUSU

Ziyaretin hukuki ve siyasi koşullarına da değinen Doğan, Kurban Bayramı öncesinde toplumsal barış ve diyalog kanallarının önemine dikkat çekti. Basın toplantısında sürece ilişkin temennilerini dile getiren Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Umarız bir aksilik olmaz, bu görüşme gerçekleşir. Bu koşullarda da olsa, moralimizi yüksek tutup, umuda sarılarak bayrama gidiyoruz malum. Bayram tadında günler yaratmak için mücadeleyi birlikte yükselteceğiz."

Kaynak: ANKA