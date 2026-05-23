İstanbul’da Bayram Boyunca Toplu Taşıma Ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşan Kurban Bayramı süresince kent genelindeki toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek 4 günlük bayram takvimi boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri İBB bünyesindeki tüm toplu ulaşım araçlarından ücret ödemeden yararlanabilecek.

METRO VE GECE SEFERLERİNDE BAYRAM DÜZENLEMESİ

Bayram yoğunluğunu yönetmek adına Metro İstanbul AŞ bünyesindeki sefer tarifelerinde değişikliğe gidildi. Planlamaya göre bayramın ilk günü hatlarda pazar günü tarifesi, diğer günlerde ise cumartesi günü tarifesi uygulanacak.

Vatandaşların gece ulaşımında aksama yaşamaması amacıyla, cuma gecesini cumartesiye ve cumartesi gecesini pazara bağlayan zaman dilimlerinde gece metrosu işletilen hatlar kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek. Yoğunluk durumuna göre İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları AŞ tarafından ihtiyaç duyulan noktalara anlık ek seferler takviye edilecek.

KURBAN KESİM VE SATIŞ ALANLARINA 15 ÖZEL HAT

İBB, vatandaşların kentteki ana kurban satış ve kesim merkezlerine rahat ulaşabilmesi amacıyla İETT vasıtasıyla 15 farklı güzergahta özel hatlar kurdu. Bu kapsamda Alibeyköy, Ferhatpaşa, Paşaköy ve Pendik Kurnaköy'deki alanlara erişim sağlayacak otobüs hatları şu şekilde netleşti:

Ferhatpaşa Alanı İçin: 14KS (Sultanbeyli Gölet-Kozyatağı Metro), 18UK (Uzundere-Kozyatağı), 19YK (Yenidoğan-Kayışdağı), 320A (Sultanbeyli Mimarsinan/Samandıra-Üsküdar), 320Y (Yenidoğan-Kozyatağı Metro) hatları.

Paşaköy Alanı İçin: 132M (Sultanbeyli Mimarsinan-Kartal Metro/Cevizli), 18M (Sultanbeyli Mimarsinan-Uzunçayır Metrobüs/Harem), SM3 (Mimar Sinan Mahallesi-Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi), UM74 (Sultanbeyli Devlet Hastanesi/Necip Fazıl Metro-Dudullu OSB), SM6 (Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Samandıra Merkez Metro) hatları.

Pendik Kurnaköy Pazarı İçin: 20 Mayıs itibarıyla doğrudan seferlerine başlayan KRB3 (Pendik-Kurnaköy) hattı.

Kaynak: AA