MHP Lideri Bahçeli'den Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor'a Tebrik Mesajı

MHP lideri Bahçeli, 2026 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u tebrik etti. Bahçeli, bordo-mavili ekibin kupayı 10'uncu kez müzesine götürerek Karadeniz'in mücadeleci ruhunu sahaya yansıttığını belirtti ve kulübe önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında başarılar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor Kulübü için bir kutlama mesajı yayımladı.

Bahçeli, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, bordo-mavi ekibin organizasyon tarihindeki başarısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine taşıyarak, Karadeniz'in mücadeleci ruhunu bir kez daha futbol sahalarına yansıtan 2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor camiasının yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum."

AVRUPA ARENASI İÇİN BAŞARI DİLEĞİ

MHP Lideri, mesajının devamında Türkiye Kupası şampiyonluğu unvanıyla önümüzdeki sezon uluslararası arenada boy gösterecek olan Karadeniz temsilcisini unutmadı.

Bahçeli, "Önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Avrupa mücadelesinde de kendilerine üstün başarılar diliyorum" diyerek bordo-mavili camiaya dış sahada destek mesajı verdi.

Kaynak: AA

