Trabzonspor, Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor’un
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan finalde bordo-mavililere zaferi Paul Onuachu’nun golleri getirdi.

Karşılaşma, tribünlerden sahaya atılan meşaleler nedeniyle kısa süre dururken, yoğun sisin dağılmasının ardından yeniden başladı. Trabzonspor, 17’nci dakikada Pina’nın ortasında Onuachu’nun golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

ONUACHU NOKTAYI KOYDU

İkinci yarıda Konyaspor, 50’nci dakikada Muleka ile skora denge getirdi. Yeşil-beyazlı ekip 58’inci dakikada penaltı kazanmasına rağmen Enis Bardhi direği geçemedi. Kaçan fırsatın ardından baskısını artıran Trabzonspor, 79’uncu dakikada kazandığı penaltıda Onuachu’nun hata yapmamasıyla yeniden öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince Trabzonspor, kupayı kazandı. Böylece bordo-mavili takım UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı elde etti.

