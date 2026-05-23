Özgür Özel 95 Oyla Yeniden Grup Başkanı: Seçimin Perde Arkasındaki 'Hukuki Önlem' Detayı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) sabah saatlerinde başlayan basına kapalı TBMM Grup Toplantısı ve kurulan sandıktaki oy sayım işlemi tamamlandı. Özgür Özel, oylamaya katılan milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alarak CHP TBMM Grup Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

SANDIKTAN EZİCİ ÇOĞUNLUK ÇIKTI

Kapalı grup toplantısında gerçekleştirilen gizli oylamada toplam 96 milletvekili oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda Özgür Özel, 95 milletvekilinin kabul oyu ile yeniden güven tazeledi, kullanılan oylardan 1 tanesi ise geçersiz sayıldı.

Toplantıda hazır bulunamayan milletvekillerinin durumu da netleşti. Cenaze, hastalık veya resmi yurt dışı görevleri gibi mazeretleri nedeniyle oylamaya katılamayan 15 milletvekilinin de CHP lideri Özgür Özel’e destek beyanlarını önceden ilettikleri bildirildi.

'AMAÇ HUKUKİ RİSKLERİ ENGELLEMEK'

Seçimin ardından CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre, bu hamlenin arka planında idari ve hukuki bir strateji yatıyor. Partinin üst düzey kaynakları, Özgür Özel'in zaten fiilen ve tüzük gereği Meclis Grup Başkanı olduğunu hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Grup başkanı zaten Özgür Özel’di. Ancak ilerleyen süreçte meclis mekanizmaları içerisinde herhangi bir hukuki tartışma veya sorun çıkmaması, resmi süreçlerde ön almak adına bu seçim prosedürü gerçekleştirildi."

MECLİS'TE TEK YETKİLİ ÖZGÜR ÖZEL

Aynı kaynaklar, bu seçimin ardından meclis içi hiyerarşide herhangi bir yapısal değişiklik olmayacağını vurguladı. Yapılan açıklamada, "Özgür Özel şu anda aynı zamanda meclis grup başkanıdır ve mecliste tek yetki sahibidir. Grup toplantılarını da kendisi yapmaya kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi