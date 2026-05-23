Mutlak Butlanın Ardından CHP'ye Şafak Operasyonu: 7 İlde, 13 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Delegelerin oy kullanma iradelerini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddialarını inceleyen savcılık, yürütülen teknik çalışmaların ardından operasyon talimatı verdi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma dosyası kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde gerçekleştirilen baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek, Ayça Akpek Şenay.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yasal prosedürler çerçevesinde el koyma işlemleri uygulandı.

SUÇLAMALAR NE?

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, gözaltına alınan 13 şüphelinin dosyalarındaki suçlamalara yer verildi. İncelemeler doğrultusunda şüphelilere;

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet,

Rüşvet almak,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak

suçlamalarının yöneltildiği ve değerlendirmelerin bu kapsamda yapıldığı bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nın ardından, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler "delege iradesine maddi menfaat ve vaatlerle müdahale edildiği" gerekçesiyle kurultayın iptali için dava açtı. Davacılar, sürecin en başından itibaren hukuken geçersiz sayılmasını (mutlak butlan) talep etti.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları, kurultayda "oylamaya hile karıştırma ve rüşvet" iddialarına yönelik ceza soruşturmaları başlattı. Bazı belediye başkanları ve parti yöneticilerinin adının karıştığı bu dosyalar, hukuk mahkemesindeki iptal davasının da temel dayanağı haline geldi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, iddiaları yerinde bularak hem 38. Olağan Kurultay hem de sonraki olağanüstü kurultaylar hakkında "tedbirli mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararı verdi. Mahkeme, kurultayların yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.

Mahkemenin verdiği tedbir kararıyla, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kurultay öncesindeki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile o dönemin Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine aynen devam etmesine karar verildi.

Özgür Özel yönetimi kararı "yargı eliyle siyasi bir vesayet" olarak nitelendirip Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etse de bu itiraz reddedildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise partiyi bu tartışmalardan çıkararak en uygun zamanda yeni bir kurultaya götüreceğini açıkladı.

Kaynak: AA