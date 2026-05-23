Yerel Seçimlerin İptali Talebine YSK'dan Ret

Yargının CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nı iptal etmesiyle başlayan tarihi kriz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duvarına çarptı. Kurultayın "mutlak butlan" (hukuken yok hükmünde) sayılmasını gerekçe gösteren bir parti üyesinin, Özgür Özel yönetiminin kazandığı 31 Mart yerel seçimlerinin iptal edilmesi talebi YSK tarafından kesin olarak reddedildi.

YSK ACİL GÜNDEMLE TOPLANDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin aldığı tarihi iptal kararı, zincirleme hukuki tartışmaları YSK’ya taşıdı.

Kurultay tarihi itibarıyla Özgür Özel yönetiminin ve aday belirleme süreçlerinin meşruiyetini yitirdiğini savunan bir CHP üyesi, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesini talep etti. YSK üyeleri bugün acil gündemle toplanarak başvurunun reddine karar verdi.

DÜN DE CHP GENEL MERKEZİ'NİN İTIRAZI REDDEDİLMİŞTİ

YSK dün de CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun yaptığı kritik başvuruyu reddetmişti. CHP Genel Merkezi, mahkemenin ihtiyati tedbir kararının uygulanmasının imkansız olduğunu belirterek, 2025 yılında yapılan olağanüstü kongrelerin, İstanbul il kongrelerinin ve 39. Olağan Kurultay'da seçilenlerin görevlerine devam etmesinin YSK tarafından "tam kanunsuzluk" yetkisiyle tespit edilmesini istemişti.

YSK Başkanı Serdar Mutta, dün reddedilen CHP itirazına ilişkin resmi kararı şu sözlerle duyurdu:

"21 Eylül 2025 22. Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül ve 19 Ekim 2025 İstanbul Olağanüstü İl Kongreleri ve 28-30 Kasım 2025 tarihlerindeki 39. Olağan Kurultay'da yapılan seçimler ile düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerin reddine karar verildi."

47 YIL SONRA GELEN BİRİNCİLİK

İptali istenen 31 Mart 2024 yerel seçimleri, CHP tarihi açısından büyük bir önem taşıyordu. Özgür Özel liderliğindeki yönetim, bu seçimlerde CHP’yi 47 yıl sonra sandıktan birinci parti konumuna yükseltmişti. YSK’nın bugünkü reddiyle birlikte yerel seçim sonuçları hukuken kesinleşmiş oldu ve belediye başkanlıklarının düşürülmesi riski tamamen ortadan kalktı.

Kaynak: Haber Merkezi