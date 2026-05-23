Manisalılar Dikkat! 4 Aylık Yasak Başlıyor

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeşil alanları korumak ve olası afetlerin önüne geçmek amacıyla Manisa Valiliği’nden kritik bir hamle geldi.

Manisa Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun aldığı kararlar doğrultusunda, kent genelinde belirlenen 112 ormanlık sahaya girişler 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamen yasaklandı.

PİKNİK VE MOLA VERMEK YASAK

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, belirtilen tarihler arasında yetkili kurum ve görevliler dışındaki hiçbir vatandaşın ormanlık sahalara adım atmasına izin verilmeyecek. Orman içi ve çevresinden geçen karayollarında mola vermek, buralarda piknik yapmak da yasak kapsamına alındı.

Vatandaşlar sadece kendileri için özel olarak ayrılan tescilli piknik alanlarını kullanabilecek. Bu alanlarda da ateşlerin tamamen söndürülmesi ve çevre temizliğine dikkat edilmesi zorunlu olacak.

TARIMSAL ATEŞE DE KİLİT

Kararla birlikte tarım şehri Manisa'da çiftçileri ve üreticileri yakından ilgilendiren sıkı önlemler de devreye girdi. Orman sınırlarına yakınlığına bakılmaksızın tüm mahallelerde, anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği yapmak amacıyla dal, ot veya bitki örtüsü yakılması tamamen yasaklandı.

Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı ve cezai yaptırımların tavizsiz uygulanacağı vurgulandı.

SANAYİ KURULUŞLARI VE ENERJİ HATLARINA SIKI DENETİM

Önlemler sadece vatandaşlarla sınırlı kalmadı. Ormanlık alanlara yakın konumda bulunan tesis ve sanayi kuruluşlarına, yangın söndürme ekiplerini kurma ve tesis çevrelerinde koruma bandı oluşturma zorunluluğu getirildi.

Enerji nakil hattı işletmecileri ise hatların bakımını hızlandıracak ve yangın riski anında yetkililerin talebiyle hatlardaki elektriği kesecek. Belediyeler de çöp toplama merkezlerinin çevresinde iş makinelerini teyakkuzda tutacak.

Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve emniyet güçlerinin 5 ay boyunca 112 noktada kesintisiz devriye atacağı belirtilirken, vatandaşların şüpheli durumları ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirmesi istendi.

Kaynak: AA