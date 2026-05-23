Burcu Köksal Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Görüşmesinin Perde Arkasını Anlattı: 'Beni Şaşırtan Bir Babacanlıkla Karşılaştım'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den ayrılıp AK Parti saflarına katılmasına yönelik eleştirilere sert yanıtlar verdi. Köksal, aile kökeninden adaylık sürecine, Özgür Özel ile yaşadığı krizden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı baş başa görüşmeye kadar tüm ayrıntıları Sabah Gazetesi'ne açıkladı.

'SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR'

Sol siyasetin içinde yer alan, sendikacı ve öğretmen bir anne-babanın evladı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Köksal, önceliğinin her zaman vatan sevdası olduğunu vurguladı. CHP'de Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel dönemlerinde çalıştığını belirten Köksal, kurultay sürecinin ardından partideki dengelerin değiştiğini ifade etti:

"Kemal Bey ile çalışmak çok güzeldi. Adı hiçbir zaman yolsuzlukla, hırsızlıkla anılmadı. Kurultaydan sonra Özgür Özel ile yeni bir devir başladı. Ancak sağlıklı çalışamadık. Özgür Özel'in çalışmak istediği başka bir ekip vardı. Biz Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimiz için uyum sağlanamadı."

'İMAMOĞLU'NA KAFA TUTUYOR DİYE PROPAGANDA YAPTILAR'

Afyonkarahisar Belediye Başkan adaylığı sürecinde CHP Genel Merkezi tarafından yalnızlığa itildiğini öne süren Köksal, kazanacağına kendi dışında kimsenin inanmadığını belirtti:

"Grup başkanvekilliğinden ayrılmam için adaylığım istendi. Koltuğum boşalsın diye bakıldı. CHP'ye yakın kanallarda 'Kazanamaz, yüzde 5 oy alır, kendini ne zannediyor da İmamoğlu'na kafa tutuyor' diyerek aleyhime propaganda yaptılar. Ama hemşerilerimin oylarıyla kazandım. Siyasi olarak kendimi yalnız hissediyordum çünkü İmamoğlu'nun partiden kovduğu birisiniz ve parti onu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş. Tamamen yalnız kaldığım ve bağımsız gibi hissettiğim için AK Parti'ye katıldım."

'AK PARTİ'DEN GÖRMEDİĞİM BEL ALTI SİYASETİ CHP'DEN GÖRÜYORUM'

AK Parti'ye geçişi sonrası maruz kaldığı iddialara ve iftiralara tepki gösteren Köksal, bir kadın siyasetçi olarak namusuna dil uzatıldığını iddia etti:

"CHP'deyken çok başarılı, çok düzgün bir belediye başkanıydım. AK Parti'ye geçince hırsızlıkla, yolsuzlukla, özel hayatımızla suçlandık. Bir kadının namusuna iftira atılmasına hayatım boyunca karşı durdum. Yıllarca AK Parti'nin karşısında siyaset yaptım ama onlardan böyle bir şey görmedim. Bugün karşı taraftan bel altı siyaseti görüyorum ve bu beni çok üzüyor."

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN 'MOBBİNG' İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik tavırlarını "mobbing" olarak nitelendiren Köksal, şunları iddia etti:

"Özgür Özel'in gece yarısı 'İki yıl sonra iktidara geliyorum, yalvaracaksın' diye mesaj atması bir kadın siyasetçiye yapılan açık bir mobbingdir. Bu onun açısından bir ilk de değil, daha önce de basına yansıdı. Sonra da kürsüye çıkıp 'Daniskasını yapıyorum' dedi. Ben AK Parti'ye geçince mi kötü oldum? Geçişimi eleştirin ama iftira atmak, namusa dil uzatmak çok çirkin."

ERDOĞAN'LA BİR SAATLİK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaşan Köksal, gördüğü kabul karşısında şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

"Bana bir kere çok yakın, çok sıcak, çok samimi yaklaştı, babacan davrandı. Bu beni çok mutlu etti ve şaşırttı. Onun karşısında siyaset yapmış biri olarak bu kadar yakın davranmasına, sıcak davranmasına çok sevindim. Memleketimle, genel siyasetle ilgili uzun uzun konuştuk. Memleketime hizmet noktasında beni destekleyeceğini, arkamızda duracağını söylemesi beni çok mutlu etti. Çünkü benim istediğim bu.

Bir de kadın siyasetçilere her zaman destek oluyor. Bu da çok değerli benim için. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde de inşallah Afyon'a güzel hizmetler yapacağız. Cumhurbaşkanımızla bir saate yakın konuştum. Ben anlattım zaten bütün durumumuzu, geçmişi. Gelecekte Afyon için planladıklarımızı. O da çok memnun oldu. Bundan sonra huzur içinde çalışmak en büyük temennim."

'SAYGI DUYULMALI'

Gündemdeki hukuki gelişmelere de değinen Köksal, CHP'ye yönelik verilen "mutlak butlan" kararı hakkında şu ifadeleri kaydetti:

"Ben artık AK Parti'yi temsil eden bir belediye başkanıyım. Bu yüzden CHP'ye yönelik bu karar hakkında siyasi bir yorum yapmam doğru olmaz. Ancak Türk yargısı bir karar vermiştir, herkesin bu karara saygı duyması ve uyması gerekir."

Kaynak: Sabah Gazetesi