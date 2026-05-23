MİT Adım Adım İzledi, Suriye’de Yakaladı: Kırmızı Bültenli 10 IŞİD'li Türkiye’de

Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarına bir yenisi eklendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye sahasında gerçekleştirdiği çok gizli operasyonla terör örgütü IŞİD'e ağır darbe indirdi.

Suriye İstihbarat Servisi ile kurulan koordinasyon neticesinde, Türkiye'de geçmişte kanlı eylemlere karışan ve kırmızı bültenle aranan 10 IŞİD mensubu adım adım izlenerek yakalandı ve Türkiye’ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın ortak sorgu sürecinin ardından şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 1 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

ANKARA GAR SALDIRISI İRTİBATI VE PARMAK İZİ DETAYI

Yakalanan isimler arasında en dikkat çekeni, 2015 yılında 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı katliamının failleriyle doğrudan bağlantılı olan Ömer Deniz Dündar oldu. Yapılan incelemelerde, Dündar'ın sadece bu saldırıyla kalmadığı, 2017 yılında Türkiye’de önlenen bir intihar saldırısındaki canlı bomba yeleklerinde de parmak izinin bulunduğu tespit edildi.

SİLAHLI EĞİTİM, PROPAGANDA VE LOJİSTİK AĞ

Emniyetteki sorgularında teröristler, örgüt içindeki askeri ve dini eğitimleri, Türkiye’ye yönelik eylem talimatlarını ve yürüttükleri propaganda faaliyetlerini detaylarıyla itiraf etti. Yakalanan hücre üyelerinin, IŞİD'in sözde "Faruk Ofisi" (Türkiye Vilayeti) bünyesinde kritik görevlerde yer aldıkları belirlendi.

YAKALANAN TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ VE ÖRGÜTTEKİ ROLLERİ

MİT'in Türkiye'ye getirdiği teröristlerin örgüt içerisindeki sicili şu şekilde:

Ali Bora (Sözde Türkiye İstihbarat Emiri): 2014'te örgüte katıldı. TSK güçlerine yönelik düzenlenen 3 ayrı terör eyleminin planlayıcıları arasında yer alıyor.

Ömer Deniz Dündar: Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı. 2017'de yakalanan intihar kemerlerinde parmak izi tespit edildi.

Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı. 2017'de yakalanan intihar kemerlerinde parmak izi tespit edildi. Hüseyin Peri: Örgütün sağlık biriminde çalıştı. PYD/YPG tarafından yakalandıktan sonra yapılan esir takasıyla serbest kalıp IŞİD'e geri döndü.

Kadir Gözükara: "Dokumacı Grubu" lideri Mustafa Dokumacı'nın yönlendirmesiyle katıldı. Engeli sebebiyle silahlı çatışmalara girmeyerek lojistik ve medya sorumluluğu üstlendi.

"Dokumacı Grubu" lideri Mustafa Dokumacı'nın yönlendirmesiyle katıldı. Engeli sebebiyle silahlı çatışmalara girmeyerek lojistik ve medya sorumluluğu üstlendi. Hakkı Yüksek: Mustafa Dokumacı’nın sağ kolu ve özel işlerini yürüten yardımcı olarak faaliyet gösterdi, hücre yapılanmalarını yönetti.

Abdullah Çobanoğlu: Çatışmada bacağını kaybettikten sonra örgütün medya biriminde görev aldı.

Çatışmada bacağını kaybettikten sonra örgütün medya biriminde görev aldı. Kadir Demir: Örgütün sözde Faruk Ofisi içerisinde idari sorumlu olarak eylemleri koordine etti.

Çekdar Yılmaz: İdlib'de silahlı faaliyet yürüttükten sonra Faruk Ketibesi'nin medya birimine geçti.

İdlib'de silahlı faaliyet yürüttükten sonra Faruk Ketibesi'nin medya birimine geçti. Murat Özdemir: Suriye sahasında ve Esad rejimine karşı silahlı eylemlere katıldı.

İshak Günci: Örgüt adına havan atışlarına katıldı, yakalanana kadar aktif olarak çatışma bölgelerinde yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi