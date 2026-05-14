Burcu Köksal’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tam Destek: 'Tehditlere Kulak Asma, Afyon İçin Projelerimiz Hazır'

CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köksal'a yönelik tehditlere işaret ederek "Yanındayız, Afyon için yeni projelerimiz var" dedi.

Siyaset arenasındaki tarihi transferin yankıları sürerken, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın perde arkası aralandı.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özel olarak kabul edildi. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, AK Parti genel merkezinde morallerin oldukça yüksek olduğu toplantıda Erdoğan, Köksal’a yönelik ortaya atılan iddialara ve siyasi baskılara karşı net bir duruş sergiledi.

'AK PARTİ AİLESI OLARAK YANINIZDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozetini taktığı Burcu Köksal’a yönelik tehdit ve eleştirileri boşa çıkaracak açıklamalarda bulundu. Köksal'a psikolojik baskılara aldırış etmeden sadece kentine odaklanması gerektiğini söyleyen Erdoğan, AK Parti teşkilatı olarak Köksal ailesinin arkasında durduklarını ve bu katılımın Afyonkarahisar’ın geleceği için milat olacağını vurguladı.

Afyonkarahisar için hazırlanan yeni yatırım ve vizyon projelerinin de AK Parti hükümeti tarafından hızlandırılacağı kaydedildi.

'KATILIMLAR DEVAM EDECEK' SİNYALİ

AK Parti kurmayları, ana muhalefet partisinden iktidar bloğuna yönelik siyasi geçişlerin sadece Afyonkarahisar ile sınırlı kalmayacağını, önümüzdeki günlerde yerel yönetimler düzeyinde yeni sürpriz katılımların da yaşanacağını ve saha hazırlıklarının tamamlandığını aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİASINA HASTANE TALİMATIYLA YANIT

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sağlık sistemine yönelik eleştirileri oldu. Özel’in “Karabük’te Devlet Hastanesi yok” iddiasının masaya gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bürokrasiye talimat verdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e seslenen Erdoğan, 81 ilde sağlık hizmetlerinde hiçbir aksama yaşanmaması için yapı eksikliği olan kentlerde çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Bu doğrultuda, yapımı yavaşlayan tüm şehir ve devlet hastanelerinin ödeneklerinin artırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

