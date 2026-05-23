Kılıçdaroğlu Döndü, Kasa Devroldu: CHP’nin 1,5 Milyarlık Hesaplarına Özgür Özel Erişemeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen tarihi "mutlak butlan" kararının artçı şokları sürüyor.

Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından, partinin mali yönetimini tamamen kilitleyen kritik bir hamle geldi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın avukatlarının talebi doğrultusunda, Özgür Özel yönetiminin CHP'nin resmi banka hesaplarına erişimi tamamen kısıtlandı.

PARTİNİN KASASINI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Sözcü Gazetesi'nin ulaştığı bilgilere göre, Ankara 3. Genel İcra Dairesi yetkilileri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay’ı iptal eden kararını dün resmi olarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, "mutlak butlan" kararıyla birlikte hukuken ve fiilen görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin ardından, partinin kasasını doğrudan etkileyecek yasal kısıtlamalar yürürlüğe kondu.

1,5 MİLYAR TL'LİK HAZİNE YARDIMI KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNDE

Mahkemenin kurultayı "hiç yapılmamış" saymasıyla birlikte, partinin bütçe planlamasındaki devasa bütçe de el değiştirdi. CHP'nin 2026 yılı bütçe planlaması kapsamında aldığı 1,5 milyar Türk Lirası'na yakın Hazine yardımının ve tüm parti harcamalarının kontrol edildiği banka hesapları, kısıtlama kararının ardından geçici olarak kilitlendi.

Yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte, bu dev bütçeyi yönetme ve imza yetkisi yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ile mahkeme kararıyla göreve iade edilen eski parti kurullarına devredilecek.

Kaynak: Sözcü