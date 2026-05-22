YSK'dan CHP'nin İtirazına Ret

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından CHP, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. Başvuruda kararın 'hukuken ve fiilen uygulanamaz' olduğu savunularak, 2025’te yapılan olağanüstü kurultay ve kongreler sonrası verilen mazbataların geçerliliğinin tespiti talep edildi.

Bunun üzerine saat 17.30'da toplanan YSK kararını verdi. Yapılan değerlendirme sonucunda CHP’nin başvurusunu reddedildi.

YSK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Serdar Mutta, karara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Butlan kararının, hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuzda görev ve yetki bulunmadığından, yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine oybirliğiyle karar verilmiştir."

