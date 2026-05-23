Gürsel Tekin Tarih Verdi: 'Büyük Kurultay 7 Ay Sonra Yapılacak'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nı iptal etmesiyle başlayan tarihi krizde, partinin yeniden seçime gideceği tarih merakla bekleniyor.

Mahkeme kararıyla Özgür Özel ve yönetiminin hükümsüz kalması, tüm olağanüstü kongrelerin iptal edilmesi sonrası kulisler hareketlendi. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partiyi mahkeme koridorlarından çıkaracak kurultay planını ilk kez paylaştı.

'UZUN ZAMANA BIRAKILMAYACAK'

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Gürsel Tekin, partideki çift başlılık görüntüsünün hızla sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Olağanüstü kurultay sürecinin zamana yayılmayacağını belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü kurultay süreci önümüzdeki günlerde resmen başlatılacak. Bu iş uzun bir zamana bırakılamaz. Partimizi hızla toparlamak ve meşru zeminine oturtmak zorundayız."

7 AY SONRASINI İŞARET ETTİ

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı doğrultusunda, partinin kayıtlı delegeleriyle yeni bir büyük kurultay yapılması zorunluluğu doğdu.

Tekin, partinin kaderini belirleyecek olan Seçimli Büyük Kurultay için net bir takvim sunarak, "Büyük kurultay 7 ay sonra gerçekleştirilecek" diyerek partililere hazırlık mesajı verdi.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ YENİDEN BAŞLADI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin aldığı emsal karar doğrultusunda, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultay hukuken "hiç yapılmamış" (yok) sayıldı. Bu gelişmeyle birlikte;

Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra yargı kararıyla tedbiren yeniden CHP Genel Başkanı oldu.

Özgür Özel ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile tüzük değişiklikleri tamamen hükümsüz kaldı.

Kaynak: Sözcü