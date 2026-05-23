Dorukhan Büyükışık Dosyasında 8 Yıl Sonra Tarihi Dönemeç

İzmir Narlıdere’de 2018 yılında yüksekten düşerek intihar ettiği iddia edilen Dorukhan Büyükışık’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 yıl sonra bir ilk yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın elde ettiği HTS kayıtları, tanık ifadeleri ve yeni deliller üzerine harekete geçen İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı, yakalanan sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Dorukhan Büyükışık Dosyasında 8 Yıl Sonra Tarihi Dönemeç
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen yargılamada çok kritik bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla yeniden açılan ve genişletilen soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sunduğu yeni somut delilleri değerlendiren mahkeme, davanın seyrini tamamen değiştirecek bir karara imza attı.

YENI DELİLLER DOSYAYA GİRDİ

Haziran 2025'te hazırlanan iddianameyle "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar için savcılık makamı mahkemeye acil bir talep yazısı gönderdi. Savcılığın talep yazısında, yeni tanık ifadeleri, olay gecesine ait Polnet log kayıtları, cinayet mahalli olan Bulut Orman Evleri inşaat projesinin yapı denetim raporları ile fotoğrafları, güncel HTS/Baz istasyonu dökümleri ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları delil olarak mahkemeye sunuldu.

Toplanan bu deliller doğrultusunda sanıkların "kasten öldürme" suçunun yanı sıra "suç delillerini yok etme, gizleme, yer değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu belirtildi.

8 YIL SONRA GELEN TUTUKLAMA KARARI

T24'te yer alan habere göre, yazılı talebi ve jandarma ekiplerinin tanzim ettiği yeni tutanakları inceleyen İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tutuksuz sanıkları olan inşaat firmasının gece bekçileri Hüseyin Kaya, Hulusi Aras, Tayfun Çakmakçı, Ali Gülbaşı ile kepçe operatörü Bilal Çelik hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla dün kıskıvrak yakalanan 5 sanık, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede haklarındaki yakalama kararı yüzlerine okunan ve ek savunmaları alınan sanıklar, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosya kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen diğer 21 şüphelinin ise jandarmadaki sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem! Deliller Karartılmış, 9 İlde 29 GözaltıDorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem! Deliller Karartılmış, 9 İlde 29 GözaltıGüncel

Kaynak: T24

Etiketler
Faili meçhul tutuklu
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
MHP Lideri Bahçeli'den Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor'a Tebrik Mesajı Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor'a Tebrik Mesajı
DEM Parti Açıkladı: 'İmralı Heyeti Pazar Günü Öcalan ile Görüşmeyi Planlıyor' İmralı Heyeti Yarın Öcalan'la Görüşecek
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel 95 Oyla Yeniden Grup Başkanı: Seçimin Perde Arkasındaki 'Hukuki Önlem' Detayı Özgür Özel 95 Oyla Yeniden Grup Başkanı: Seçimin Perde Arkasındaki 'Hukuki Önlem' Detayı
Mutlak Butlanın Ardından CHP'ye Şafak Operasyonu: 7 İlde, 13 Gözaltı Mutlak Butlanın Ardından CHP'ye Şafak Operasyonu
Yerel Seçimlerin İptali Talebine YSK'dan Ret Yerel Seçimlerin İptali Talebine YSK'dan Ret
Gürsel Tekin Tarih Verdi: 'Büyük Kurultay 7 Ay Sonra Yapılacak' 'Büyük Kurultay 7 Ay Sonra Yapılacak'
Muhittin Böcek Hakkındaki Tahliye İddiasına Başsavcılıktan Yanıt Muhittin Böcek Hakkındaki Tahliye İddiasına Yargıdan Yanıt