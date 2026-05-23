Dorukhan Büyükışık Dosyasında 8 Yıl Sonra Tarihi Dönemeç

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen yargılamada çok kritik bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla yeniden açılan ve genişletilen soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sunduğu yeni somut delilleri değerlendiren mahkeme, davanın seyrini tamamen değiştirecek bir karara imza attı.

YENI DELİLLER DOSYAYA GİRDİ

Haziran 2025'te hazırlanan iddianameyle "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar için savcılık makamı mahkemeye acil bir talep yazısı gönderdi. Savcılığın talep yazısında, yeni tanık ifadeleri, olay gecesine ait Polnet log kayıtları, cinayet mahalli olan Bulut Orman Evleri inşaat projesinin yapı denetim raporları ile fotoğrafları, güncel HTS/Baz istasyonu dökümleri ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları delil olarak mahkemeye sunuldu.

Toplanan bu deliller doğrultusunda sanıkların "kasten öldürme" suçunun yanı sıra "suç delillerini yok etme, gizleme, yer değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu belirtildi.

8 YIL SONRA GELEN TUTUKLAMA KARARI

T24'te yer alan habere göre, yazılı talebi ve jandarma ekiplerinin tanzim ettiği yeni tutanakları inceleyen İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tutuksuz sanıkları olan inşaat firmasının gece bekçileri Hüseyin Kaya, Hulusi Aras, Tayfun Çakmakçı, Ali Gülbaşı ile kepçe operatörü Bilal Çelik hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla dün kıskıvrak yakalanan 5 sanık, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede haklarındaki yakalama kararı yüzlerine okunan ve ek savunmaları alınan sanıklar, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosya kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen diğer 21 şüphelinin ise jandarmadaki sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: T24