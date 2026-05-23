Özgür Özel: Uzlaşı Yok, Mutlak Butlan Kararını Tanımıyoruz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özgür Özel, mahkemenin partinin son kurultaylarına yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Ankara’da topladığı kapalı grup toplantısıyla meclis grubunu topladı. Toplantı sonrası çok net açıklamalarda bulunan Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir koltuk pazarlığına oturduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

'UZLAŞI YOK, BUTLAN KARARINI TANIMIYORUZ'

Kamuoyunda kulaktan kulağa yayılan "Özel ve Kılıçdaroğlu uzlaştı; biri genel başkan, diğeri grup başkanı olacak" iddialarına doğrudan yanıt veren Özgür Özel, tartışmalara noktayı koydu:

"İşte uzlaştılar, biri genel başkan biri grup başkanı olacak diyorlar. Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok. Biz zaten butlan kararını tanımıyoruz. Herkesin beklediği bir tek şey var, o da kurultayın tüzüğümüzde öngörüldüğü şekilde 40 gün içinde toplanması ve partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesidir."

MECLİS GRUBUNDA 'BOŞLUK' ÖNLEMİ

Yargının "mutlak butlan" kararını Türkiye’de hiçbir hukukçunun savunmadığını vurgulayan Özel, bu kararın Meclis bürokrasisi üzerinden partide bir yönetim boşluğu yaratmak amacıyla kullanılmak istenebileceğine dikkat çekti.

Bu ihtimali bertaraf etmek için grup iç yönetmeliğini işleterek kapalı grup toplantısında seçim yaptıran Özel, sağlık mazereti olanlar dışındaki 110 milletvekilinin açık desteğiyle yeniden CHP Meclis Grup Başkanı seçildi. Özel, "Görünürde bilinenin ötesinde bir ayrışma olmadığının kanıtlanması çok önemliydi" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA KURULTAY ŞARTI

Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği telefon trafiğinin perde arkasını anlatan Özel, eski genel başkanın "En uygun zamanda kurultay yapalım" sözlerine, "En uygun zaman en kısa zamandır" karşılığını verdiğini belirtti. Yüz yüze görüşme senaryolarına dair net şartını açıklayan Özel, şöyle konuştu:

"Ben kurultay kararı alındıktan sonra Kemal Bey ile memnuniyetle görüşürüm. Ama önce 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Eğer o toplantı salonu 40 gün sonrasına kurultay çağrısı yapmak üzere kullanılacaksa, Kemal Bey'i buradaki herkes misafirperverlikle karşılar. Ancak delegenin vermediği bir yetkiyi kullanmak üzere birtakım niyetlerin olması toplumsal reaksiyon alır."

Özel ayrıca, "AK Parti yargısının göreve getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla" Kılıçdaroğlu’nun gelip grup kürsüsünde konuşmasını ne partinin ne de toplumun kabul edeceğini sözlerine ekledi.

'İMAMOĞLU’NUN SUÇU AK PARTİ'Yİ YENMEK'

Hakkında hukuki süreç işletilen belediye başkanlarına siper olan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Hakan Bahçetepe üzerinden iktidarı hedef aldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı'na "AK Parti'ye geç, operasyon yapmayalım" baskısı yapıldığını iddia eden Özel, İmamoğlu için şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu bugün çıksa, 'Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, cumhurbaşkanı adayı da değilim' dese zaten içeride kalmaz. Onun suçu AK Parti'yi yenme suçu. Geçmişte Aziz Kocaoğlu'nun da yanında kaya gibi durmuştuk, iyi ki durmuşuz. İmamoğlu'nun ve tüm arkadaşlarımın yanında durduğum için hiçbir zaman mahcup olmayacağım."

'YAPMAZ BENİM EVLADIM'

Konuşmasında partinin seçilmiş başkanlarını kendi çocuklarına benzeten Özel, "Biri kolumdan çekip 'Kızın hırsızlık yapmış' dese, 'Şimdilik evlatlıktan reddediyorum' demem. 'Yapmaz benim evladım' derim. Kime gayriahlaki suçlama yöneltiliyorsa onlar bizim evladımızdır, onları ne geçici ne kalıcı olarak evlatlıktan reddetmem" diyerek parti içi tasfiye iddialarını tamamen reddetti.

'CAM TAVANI KIRDIK, BİZİ DELEGEDEN BAŞKASI KALDIRAMAZ'

Anket şirketi Panorama TR'nin mayıs ayı verilerine göre CHP’nin yüzde 34,8 oy oranına ulaştığını belirterek yüzde 25'lik cam tavanın kırıldığını vurgulayan Özel, genel merkezden ayrılmayacaklarının mesajını verdi:

"Bayramlar bitmez. Delegemiz bizi layık gördüğü makamdan uzaklaştırmadıkça, delegenin 'otur' dediği yerde otururuz ve bizi onlardan başka kimse kaldıramaz."

Kaynak: Haber Merkezi