CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda hakkında 'irtikap' suçlaması ile Afyonkarahisar’da gözaltına alınan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce’ye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Başkan Albayrak tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

'İFTİRA VE KUMPASLARLA TUTUKLANDI'

Adliye binası önünde karara ilişkin basın açıklaması yapan CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Metin Dursun, yargı kararına ve suçlamalara sert tepki gösterdi. Albayrak’ın arkasında durduklarını belirten Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"Akçakocalıların iradesi ile seçilen, demokratik bir şekilde belediyeyi yönetmeye talip olmuş ve hiçbir çıkar gözetmeden, kul hakkına girmeden, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yemeden seçilmiş bir belediye başkanımız bugün bir yargı kararı ile iftiralarla, kumpaslarla ilk önce gözaltına alındı, bugün de maalesef tutuklandı. Bizim mücadelemiz bitmedi, mücadelemiz devam edecek. Belediye başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Hiçbir zaman geri adım atmadık, hiçbir zaman da geri adım atmayacağız."

Kaynak: İHA