CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı

Yargının CHP kurultay sürecine yönelik verdiği "mutlak butlan" (geçersizlik) kararı, ana muhalefet partisinde eşi benzeri görülmemiş bir krizi beraberinde getirdi. Kararın ardından Genel Merkez binasından ayrılarak çalışmalarını TBMM’deki odasında sürdüren Özgür Özel, kritik açıklamalarda bulundu.

'BU KADAR KÖTÜCÜL BİR PLAN BEKLEMİYORDUK'

T24'te yer alan habere göre, yaşananların arkasında "korkunç bir iş birliği" olduğunu vurgulayan Özel, "Butlan kararını okuyunca suçüstü halini görüyorsunuz. Hukukun 'h'sinden anlayan biri bunu beklemezdi. Yıllarca birlikte siyaset yaptığımız arkadaşların bu kadar kötücül bir planın içinde olabileceğini düşünmezdik" ifadelerini kullandı.

'BUTLAN' KARARINDAKİ ÇELİŞKİ

Mahkemenin İstanbul İl Kongresi delegelerini iptal etmesine rağmen oraya tedbir koymadığını, ancak Genel Merkez için "tedbirli butlan" kararı verdiğini belirten Özel, karardaki çelişkiyi şu sözlerle deşifre etti:

"CHP’nin kurultayına butlan kararı veriyorlar tedbirli, aynı kurultay süreci, İstanbul İl Kongresi var, delegelerini iptal ediyorlar ama tedbir koymuyorlar. Tedbirsiz butlan. Tedbirli butlan Kemal Bey'i geri getirirken tedbirsiz butlan neyi yapıyor o günkü yönetimi geri getirmiyor. Getirse Canan Hanım (Kaftancıoğlu) var ama siyaset yasağı var ama geri kalan yönetimin tamamı bizden. Yeni il başkanı seçilecek. Bunu dikkate almışlar. Bundan beş yıl önce seçilmiş, üç yıl öncesine kadar görev yapmış İstanbul İl Yönetimi’nin bugünkü siyasi pozisyonlarını bile dikkate alarak verilmiş bir karar. Genel Merkez’de tedbirli butlan var, İstanbul’da tedbirsiz. Şu kadarını söyleyeyim; sadece şu olsa, butlanın var olduğunu kabul etsek bile tutarlılığı yok. Her şartta kimin başta kalacağına karar veren mahkeme. İstanbul’a tedbir uygulamamak bile siyasi bir karar. Bizim dışımızdaki kişilerin görevde olması için her şeyi yapmışlar. İşin ilginci CHP’li bütün isimlerin siyasi tutumlarını bilen birilerinin desteğiyle yazılmış. Akıl almaz, herkesin eğilimini biliyor. İstanbul’a tedbir uygularsanız Canan Hanım dönemeyeceği için, yönetimin yüzde 80’i değişimci, o yüzden yapmayalım. Özgür Çelik’i seçebilirler diye…"

'ÖNCE KRİMİNAL TİPLERLE, SONRA POLİSLE GELDİLER'

Krizin çözümü için Kılıçdaroğlu ile müzakere süreci yürüttüklerini ancak bu sürecin sabote edildiğini aktaran Özel, yaşananları şu sözlerle özetledi:

"Kemal Bey ile konuşup ikişer isim görevlendirdik. Ertesi gün saat 12.00'de görüşeceklerdi. Ancak sabah saat 07.00'de, Kemal Bey'in görevlendirdiği isimler kriminal tiplerle kapımıza dayandı. Arkasından polis geldi. İçişleri Bakanlığı’na arkadaşlarımızı yolladığımız an müdahale başladı. Bu, müzakereyi tamamen kesen bir müdahaledir."

'İMAMOĞLU’NU SAT, YOLUMUZA BAKALIM'

Kulislerde dolaşan "İmamoğlu ve ekibini tasfiye ederseniz Genel Başkanlığınıza itiraz edilmez" iddialarına ilk kez açıklık getiren Özgür Özel, kendisine defalarca kirli teklifler getirildiğini itiraf etti:

"Kurultaydan sonra, bugün Kemal Bey’in yanında duran ve dün partinin önünde görülen arkadaşlar bana bunu defalarca teklif ettiler. ‘Elimizde kemik delege gücü var, İmamoğlu’nun ekibini tasfiye edelim, birlikte yürüyelim’ dediler. Ekrem İmamoğlu'na hırsız, casus demek olan tüm bu iftiraları kabul etmemi istediler. Partiyi satmayan belediye başkanlarımızı, çocuklarımızı partiden atmamı istediler."

'20 YIL HAPİS YATMAYI TERCİH EDERİM'

Teklifi sert bir dille reddettiğini belirten Özel, "Ben 10 yaşımdan beri yola çıktığım, inandığım hiçbir arkadaşımı satmadım. Çok kirli bir teklif bu. Bunu yapmaktansa 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim. Giderim Ekrem Başkan'ın yan odasında 20 yıl da ben yatarım. Önümde 55 fezleke var, dokunulmazlığım kalksa bu yargıyla 200 yıl ceza verirler yine de arkadaşımı satmam. Bugün bir karikatür gördüm; 'Sen mutlak butlan, ben mutlak sultan.' Teklif tam olarak buydu, reddettim" dedi.

'ARTIK İKİ CHP VAR, ATANMIŞ CHP VE SEÇİLMİŞ CHP'

Parti içinde yaşanan bu kırılmanın ardından sokaktaki vatandaşın tepkisini dile getiren Özel, "Çok üzülerek söylüyorum ki artık iki tane CHP var. Bir tanesi SCHP yani seçilmiş CHP, diğeri ise atanmış CHP. Millet bu darbeye tepki gösterdi. Seçilmiş il başkanlarının hesaplarına el koyuyorlar, milletvekili maaşlarından gruptaki çalışanlar için oluşturduğumuz havuz hesabını kesmeye çalışıyorlar. Miting başvurusu yapan il başkanını görevden almakla tehdit ediyorlar" şeklinde konuştu.

'BIRAKMAYACAĞIZ!'

Partiden ayrılmayacaklarının ve yeni bir kuruluş mücadelesi başlattıklarının altını çizen Özel, şöyle devam etti:

"Biz partiden gitmeyeceğiz, CHP biziz. Biz gidersek CHP tarihi, logosu, markası Saray'ın atadığı bir yönetimin elinde kalır. Nasıl bırakalım? Tayyip Bey bir tercihte bulundu ve Kemal Bey'i tercih etti. Eğer Kemal Bey bu oyunu bozmak istiyorsa hızla kurultay yapmalıdır. Kurultay yaparsa hem itibarını hem partiyi kurtarır, CHP'nin oyu yüzde 40'ın üzerine çıkar. Ama aksine inat ederlerse tarihi bir çöküş yaşanır. Biz yokuz dersek, bu yapı yüzde 3'ün, yüzde 5'in altına düşer."

İMZA TOPLANACAK, GEREKİRSE PM İSTİFA EDECEK

Özgür Özel, Genel Merkez yönetimini yeniden seçilmişlerin eline almak için izleyecekleri hukuki ve siyasi yol haritasını da ilk kez açıkladı:

"Yarından itibaren sahaya çıkıyoruz. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir mitingle başlayacağız, ardından Manisa ile devam edeceğiz. Gücümüzü millete göstereceğiz." Delege İmzası: "Kurultayı zamana yaymak istiyorlar. En kısa sürede kurultay kararı alınmazsa delege imzası toplayıp o kurultayı zorla yapacağız."

"Kurultayı zamana yaymak istiyorlar. En kısa sürede kurultay kararı alınmazsa delege imzası toplayıp o kurultayı zorla yapacağız." Mahkeme ve Millet: "İmzalara rağmen yapmazlarsa ilgili mahkemeye gideceğiz. Oraya da müdahale edilirse durumu doğrudan millete şikayet edeceğiz."

"İmzalara rağmen yapmazlarsa ilgili mahkemeye gideceğiz. Oraya da müdahale edilirse durumu doğrudan millete şikayet edeceğiz." PM Kartı (Toplu İstifa): "Parti Meclisi’nde çoğunluk bizde. Siyasi Partiler Kanunu’na göre bize yakın isimler PM’den istifa ederse 45 gün içinde olağanüstü kurultay zorunluluğu doğuyor. Bu seçenek de masada."

'BASKIN SEÇİMDE YÜZDE 60'LA KAZANIRIZ'

Erken veya baskın bir seçim ihtimaline karşı da konuşan Özel, "Baskın seçim ihtimalinden kimse endişe etmesin. Biz cumhurbaşkanı adayımızı gösterir, yüzde 60 oyla seçimi kazanırız. Şu an bir ara dönemdeyiz. CHP Saray yargısı tarafından fiilen kapatılmıştır. Bizim mücadelemiz CHP'yi yeniden açma mücadelesidir. Yeniden açılış, kurultayda Divan Başkanı'nın sonuçları ilan ettiği an olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: T24