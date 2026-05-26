CHP'nin Sitesinde Güncelleme, Özel’in Unvanı Değişti

CHP’nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Özgür Özel’in 'genel başkan' unvanı, 'Manisa milletvekili' olarak değiştirildi.

Son Güncelleme:
CHP'nin Sitesinde Güncelleme, Özel’in Unvanı Değişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin resmi internet sitesinde güncellemeye gidildi. Sitede yapılan değişiklikle birlikte Özgür Özel’in 'genel başkan' unvanı kaldırılırken, profil bilgilerinde yalnızca 'Manisa milletvekili' ifadesine yer verildi. Özel’in, mutlak butlan kararının verildiği 20 Mayıs tarihine kadar yaptığı açıklama ve paylaşımların sitede kaldığı, ancak bu tarihten sonraki içeriklerin kaldırıldığı görüldü.

Mahkeme kararıyla yeniden göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'ysa CHP’nin resmi sitesinde özgeçmişiyle birlikte 'Genel Başkan' olarak yer aldı.

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Açıklama: 'CHP Ahlaki Kodlarına Dönmek Zorunda'Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Açıklama: 'CHP Ahlaki Kodlarına Dönmek Zorunda'Siyaset

CHP Genel Merkezi’nde 'Fotoğraf' Mesajı: Özel'in Görüntüsü Hangi Anlama Geliyor?CHP Genel Merkezi’nde 'Fotoğraf' Mesajı: Özel'in Görüntüsü Hangi Anlama Geliyor?Siyaset

MHP'den Kritik Bayram Kararı, CHP Genel Merkezi'ne GideceklerMHP'den Kritik Bayram Kararı, CHP Genel Merkezi'ne GideceklerGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Belli Oldu: İşte O İsimler Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Belli Oldu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Açıklama: 'CHP Ahlaki Kodlarına Dönmek Zorunda' Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
İran’da Peş Peşe Patlama Sesleri İran’da Peş Peşe Patlama Sesleri
CHP'nin Sitesinde Güncelleme, Özel’in Unvanı Değişti CHP'nin Sitesinde Güncelleme, Özel’in Unvanı Değişti
Aksaray'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti Aksaray'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Özgür Özel'e Şok: Koruma Ekibi Yarıya İndirildi Koruma Ekibi Yarıya İndirildi
Özgür Özel’den Karşı Hamle: 'Bundan Sonrasını Planlayacağız' Özgür Özel’den Karşı Hamle