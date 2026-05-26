CHP'nin Sitesinde Güncelleme, Özel’in Unvanı Değişti

CHP’nin resmi internet sitesinde güncellemeye gidildi. Sitede yapılan değişiklikle birlikte Özgür Özel’in 'genel başkan' unvanı kaldırılırken, profil bilgilerinde yalnızca 'Manisa milletvekili' ifadesine yer verildi. Özel’in, mutlak butlan kararının verildiği 20 Mayıs tarihine kadar yaptığı açıklama ve paylaşımların sitede kaldığı, ancak bu tarihten sonraki içeriklerin kaldırıldığı görüldü.

Mahkeme kararıyla yeniden göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'ysa CHP’nin resmi sitesinde özgeçmişiyle birlikte 'Genel Başkan' olarak yer aldı.

