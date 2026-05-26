Ateşkes Çöktü mü? ABD Bir Kez Daha İran'ı Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD basınında yer alan haberlere göre Hawkins, yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın güneyindeki bazı hedeflere yeni saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

'MEŞRU MÜDAFA' SAVUNMASI

Hawkins, saldırıların "meşru müdafaa" amacıyla yapıldığını ve "ABD askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını" savundu.

ATEŞKES ÇÖKTÜ MÜ?

Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğunu aktaran Hawkins, ABD'nin "devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacağını" kaydetti.

İRAN’DA PATLAMA SESLERİ

İran basını, günün erken saatlerinde ülkenin Bender Abbas, Cask ve Sirik şehirlerde nedeni henüz kesin olarak bilinmeyen patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Saldırı şüphesine yol açan patlamalarla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

İRAN VE ABD'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMALARI

İran yönetimi, ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini doğruladı ancak bir anlaşmanın hemen imzalanabilecek kadar yakın olmadığını duyurmuştu.

Hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump tarafların anlaşmaya yaklaştığını ima etmiş, ancak daha sonra müzakerecilere "anlaşma için acele etmemeleri" talimatı verdiğini söylemişti.

Rubio ise ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik bir anlaşma için masada "oldukça sağlam bir teklif" bulunduğunu ve anlaşmanın Pazartesi günü sağlanabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA