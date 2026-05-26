Kılıçdaroğlu'ndan Maaş Talimatı

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) parti işleyişi hakkında açıklamada bulundu.

'MAAŞ ÖDEMELERİNİN TALİMATI VERİLDİ'

Sönmez yaptığı açıklamada, "Partideki işleyişte herhangi bir sıkıntı yok çalışan herkesin maaşlarının ödemesinin talimatı verildi" ifadelerini kullandı.

30 MAYIS'TA HALK BULUŞMASI DÜZENLENECEK

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bayram programında da değişikliğe gidildi. Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı günün 30 Mayıs bayramın 4'üncü günü olarak güncellendiğini duyuruldu. Yapılan bilgilendirmede, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı, 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN BAYRAMLAŞMA HEYETLERİ BELLİ OLDU

Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri, bayramın 2'nci gününde gerçekleştirilecek. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin de katılacağı bayramlaşma ziyaretlerine katılacak heyetleri belirledi. Buna göre; CHP'nin bayram ziyaretlerini kabul edecek heyeti CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan oluşacak. Bayramlaşma ziyaretlerine çıkacak heyette ise Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir yer aldı.

Kaynak: DHA