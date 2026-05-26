CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Mustafa Günay Gözaltında

İzmir Güzelbahçe Belediyesi’ne düzenlenen operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi.

ESKİ VE YENİ BAŞKANLAR GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra eşi Nermin Günay, bir önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ve imar müdürünün de olduğu belirtildi.

5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, Güzelbahçe Belediyesi’nde arama yapıldığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan isimlerin tamamı belli oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Mustafa GÜNAY (İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı)

Nermin GÜNAY (Belediye Başkanı eşi)

Özdem Mustafa İNCE (Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı)

Özgür BAYRAKTAR (İmar ve Şehircilik Müdürü)

Sezgin KUŞ (Belediye Meclis Üyesi)

Yurt dışında olduğu belirlenen isimler ise şöyle:

Gizem GÖÇTÜ (Belediye Meclis Üyesi)

Şamil GÖÇTÜ (MİRYA Grup Yetkilisi)

Kaynak: DHA