Parkta Darp ve Gasp Dehşeti! 4 Çocuk Gözaltına Alındı

Osman K. (56) Cihangir Parkı'nda 4 çocuk tarafından darbedilip burnu kırıldığı, içerisinde 5 bin lira bulunan cüzdanıyla altın bilekliğinin gasbedildiği iddiasıyla polis merkezine başvurdu.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kamera incelemesi ve saha araştırması sonucunda olayı S.S. (14), N.Ç. (16), E.K. (16) ve M.A'nın (15) gerçekleştirdiğini belirledi.

FARKLI ADRESLERE BASKIN

Ekipler, Konak ilçesindeki farklı adreslere yaptığı operasyonda 4 şüpheli çocuğu gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin olayın ardından bölgeden uzaklaştıkları, bir markete giderek gasbettikleri parayı aralarında paylaşıp alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldıkları görülüyor.

Kaynak: AA