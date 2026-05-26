CHP'de 'Dijital Dönüşüm': Özel Gitti, Kılıçdaroğlu Geldi

CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından genel başkan sıfatını geri alan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin polis eşliğinde Genel Merkeze girmesiyle başlayan süreç, partinin dijital platformlarına da yansıdı.

CHP'DE 'DİJİTAL DÖNÜŞÜM'

Mutlak butlan yönetimi, CHP’nin internet sitesinde (chp.org.tr) kapsamlı bir değişikliğe giderek seçilmiş yönetimin izlerini sildi.

KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKAN

Yapılan güncellemelerle birlikte sitede yer alan Özgür Özel’in öz geçmişi yayından kaldırıldı. Bunun yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun öz geçmişi, Genel Başkan sıfatıyla siteye yeniden eklendi. Özel'in unvanı ise Manisa Milletvekili olarak güncellendi.

ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI KALDIRILDI

Düzenleme kapsamında Özel’in, mutlak butlan kararının çıktığı 20 Mayıs tarihinden sonraki tüm açıklamaları ve haber bültenleri de siteden tamamen kaldırıldı.

İMAMOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Sitedeki bir diğer dikkat çeken müdahale ise partinin seçim stratejisinde kritik bir yer tutan “Cumhurbaşkanı Aday Ofisi” bölümünün erişime kapatılması oldu.

ADAY OFİSİ DE TBMM'YE TAŞINDI

Konuya ilişkin T24'e konuşan CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, dijitaldeki bu karartmanın ardından ofisin fiziki olarak da taşındığını açıkladı. Genel Merkez'deki duruma 'işgal' ifadesiyle tepki gösteren Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Merkez işgal edilince, Genel Başkanımız Özgür Özel’in de söylediği gibi çalışmalarımızın merkezini TBMM’ye taşıdık. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin binasını kapattık ama çalışmalarımızı Meclis’ten yürüteceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi