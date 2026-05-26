İran’da Peş Peşe Patlama Sesleri
İran’ın güneyindeki Bender Abbas kentinin ardından Sirik ve Cask bölgelerinde de patlama sesleri duyuldu. Patlamaların nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu. Patlama seslerinin ülkenin güneyinde bulunan liman kentlerinden Sirik ve Cask bölgesinde meydana geldiği belirtildi.
Patlama seslerinin nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de daha önce patlama seslerinin duyulduğu açıklanmıştı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: