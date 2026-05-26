Naci Görür'den Korkutan Uyarı: 'Depremler Adana Havzası'na Doğru İlerliyor'

Yer bilimci Naci Görür, Adana’daki Akoluk merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görür, “Depremler Adana Havzası’na doğru ilerliyor” diyerek deprem dirençli kent vurgusu yaptı.

Son Güncelleme:
Naci Görür'den Korkutan Uyarı: 'Depremler Adana Havzası'na Doğru İlerliyor'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.44’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, merkez üssünün Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olduğunu duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkezini Akoluk-Feke (Adana) olarak açıkladı.

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirme yapan yer bilimci Naci Görür, bölgede bir gün önce de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Görür paylaşımında, “Savrun ile Saimbeyli fayları arasında, Saimbeyli’ye daha yakın, DAF üzerinde” ifadelerini kullandı.

'DEPREMLER ADANA HAVZASI’NA İLERLİYOR'

Depremlerin hareket yönüne dikkat çeken Görür, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bölgede stres birikimine neden olduğunu belirtti. Görür, “Depremler Adana Havzası’na doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var” ifadesini kullandı.

Adana’nın depreme karşı daha dirençli hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Görür, açıklamasını “Deprem dirençli Adana’ya ihtiyaç var. Geçmiş olsun” sözleriyle noktaladı.

Osmaniye'de 4,2 Büyüklüğünde DepremOsmaniye'de 4,2 Büyüklüğünde DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Naci Görür Adana Osmaniye
Son Güncelleme:
CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Mustafa Günay Gözaltında Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
CHP'de 'Dijital Dönüşüm': Özel Gitti, Kılıçdaroğlu Geldi CHP'de 'Dijital Dönüşüm': Özel Gitti, Kılıçdaroğlu Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
İran’da Peş Peşe Patlama Sesleri İran’da Peş Peşe Patlama Sesleri
CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı
CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Mustafa Günay Gözaltında Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Kılıçdaroğlu'ndan Maaş Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan Maaş Talimatı
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak