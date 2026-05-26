Naci Görür'den Korkutan Uyarı: 'Depremler Adana Havzası'na Doğru İlerliyor'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.44’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, merkez üssünün Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olduğunu duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkezini Akoluk-Feke (Adana) olarak açıkladı.

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirme yapan yer bilimci Naci Görür, bölgede bir gün önce de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Görür paylaşımında, “Savrun ile Saimbeyli fayları arasında, Saimbeyli’ye daha yakın, DAF üzerinde” ifadelerini kullandı.

'DEPREMLER ADANA HAVZASI’NA İLERLİYOR'

Depremlerin hareket yönüne dikkat çeken Görür, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bölgede stres birikimine neden olduğunu belirtti. Görür, “Depremler Adana Havzası’na doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var” ifadesini kullandı.

Adana’nın depreme karşı daha dirençli hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Görür, açıklamasını “Deprem dirençli Adana’ya ihtiyaç var. Geçmiş olsun” sözleriyle noktaladı.

