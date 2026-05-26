CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı

Özgür Özel, 30 Mayıs Cumartesi günü, Ankara’da partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaşacak. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de dün, 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenleneceğini duyurmuştu.

İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirilmesi nedeniyle CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in, bayramlaşma programının detayları netleşti.

Bayramı Manisa’da ailesi ve partililerle geçirecek Özel, dün TBMM’den çıkarken partililerle bayramlaşma programının Meclis'te olmayacağını belirtmiş, "Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL DE CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

Özel’in Kurban Bayramı’nın dördüncü günü 30 Mayıs Cumartesi günü Ankara’ya gelerek, CHP Ankara İl Başkanlığı önünden vatandaşlara otobüs üstünden sesleneceği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAYRAMLAŞMA TÖRENİ GENEL MERKEZ'DE OLACAK

Aynı gün istinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi’ne gelerek burada bayramlaşma programı yapacak.

Kaynak: ANKA

