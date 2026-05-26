13 Yaşındaki Çocuğa 36 Kişi Tarafından Cinsel İstismarda İddianame Hazır: Suç Olduğunu Bilerek Önlem Almışlar!

Bartın’ın Amasra ilçesinde infial yaratan ve 13 yaşındaki kız çocuğu G.Ö.’nün sistematik olarak istismara maruz bırakıldığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Toplamda 36 kişinin adının karıştığı utanç dosyasında, 18 yaşından büyük 26 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

T24'te yer alan habere göre, savcılığın topladığı deliller ve titiz incelemeler sonucunda hazırlanan iddianamede, kan donduran bir "organize suç" mekanizması deşifre edildi. Mağdur çocuk G.Ö.'nün beyanları ve dijital incelemelerle desteklenen savcılık tespitlerine göre, çocuk, 2-3 kişiden oluşan gruplar tarafından "dönüşümlü ve zincirleme" şekilde istismara maruz bırakıldı.

İDDİANAMEDEKİ KRİTİK TESPİTLER

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, sanıkların "yaşını bilmiyorduk" şeklindeki savunmalarını çürüttü. Savcılık makamı, dijital veriler ve tanık beyanlarına dayanarak, sanıkların mağdurun yaşı konusunda yanılgıya düştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bireysel değerlendirmelerden bağımsız olarak dosyadaki bütün faillerin mağduru en az bir kez istismar ettiğini belirten savcılık, şu ifadeleri kullandı:

“Yukarıda kişi yönünden değerlendirmeler yapılmışsa da şüphelilerin mağduru en az bir kez istismar ettikleri, yine şahısların mağduru istismar ettikten sonra yakın çevresi ile birden fazla kişi olacak şekilde mağduru istismar etmeye devam ettikleri belirlendi.”

'ÖNLEM ALDILAR'

Dosyada yer alan bilgilere göre, şüphelilerin eylemlerini gizli tutmak için çaba sarf etmeleri ve denetimlerden kaçınmaya çalışmaları, hukuki sorumluluklarının bilincinde olduklarının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

SAVUNMALAR VE YARGILAMANIN SEYRİ

Yargılama sürecinde bazı sanık müdafileri, sosyal medya platformlarının yaş politikalarını gerekçe göstererek müvekkillerinin yanıltıldığını öne sürdü. Ancak savcılık, mağdurun yaşının resmi kayıtlarla sabit olduğunu ve bölgenin küçük bir yerleşim yeri olması nedeniyle bu durumun biliniyor olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti:

“Mağdurun sosyal medya paylaşımı ve şüpheli/SSÇ ile konuşmaları ışığında yaşı büyük göründüğü savunmaları yapılmışsa da mağdurun 13 yaşında bir çocuk olması, dosyada mevcut tespitle hastane doğumlu olması sebebiyle bu hususta tartışma bulunmadığı, yapmış olduğu paylaşımların 13 yaşında bulunan çocuğu istismar edilmeye açık hale getirmeyeceği, mağdurun boyu, konuşması, tavırları ve fizyolojik gelişimi ışığında zaten yaşının küçük olduğunun iletişime geçildiğinde anlaşıldığı, yine aksi kabul edilse dahi mağdurun zincir halinde istismar edilmesi, her ne kadar taraflar aksini iddia etse de istismar eden şüpheli/SSÇ'lerin birbirlerini uzak-yakın bir şekilde tanıyor olmaları, Amasra ilçesinin nüfusunun 2026 yılı başı itibarıyla MEB OGM verilerine göre 13.705 olarak kaydedilmesi, bu sayının ilçenin merkez ve bağlı kırsal alanlarını kapsaması nazara alındığında çok az bir araştırma ile mağdurun çocuk olduğunun kolayca anlaşılacağı, yine olayda tüm SSÇ ve şüphelilerin çevirmeden kaçmaya çalışmaları, kimseye görünmeden mağdurla buluşup kendi istismar planları dahilinde olan kişilerin dışında kimsenin ya da resmi mercilerin görmesini bilmesini istemediklerinden önlem almalarının mağdurun yaşını bilmediklerini savunmalarının hayatın olağan akışına uygun olamayacağı, bu hususların açıkça şahısların yaşı küçük çocuğun yaşının vermiş olduğu bilgisizlik, tedbirsizlik ve yaşadığı otorite boşluğundan istifade ettiklerini, bunu yaparken de eylemlerinin suç olduğunu bildikleri halde eylemlerine devam ettiklerini gösterdiği tespit edildi”

Kaynak: T24