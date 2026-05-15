13 Yaşındaki Çocuğa İstismar Skandalında İddianame Hazır: TikTok'ta Yemek Vaadiyle Kandırdılar, Uğradığı İstismarın Sayısını Artık Hatırlamıyor

Türkiye gündemini sarsan çocuk istismarı skandalında Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Geçtiğimiz mart ayında yapılan isimsiz bir ihbarla ortaya çıkan olayda, 13 yaşındaki G.Ö.'nün popüler sosyal medya platformu TikTok üzerinden tanıştığı kişilerce organize bir şekilde istismar edildiği belgelendi. Adli makamlarca yürütülen titiz incelemede, aralarında çocuğun öz annesinin de bulunduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YEMEK ISMARLANDIĞI VAADİYLE KANDIRILMIŞ

Nefes'te yer alan habere göre, hazırlanan iddianamedeki HTS ve baz istasyonu kayıtları, suçu işleyen şüphelilerin tesadüfi kişiler olmadığını, aksine birbirini tanıyan ve aynı çevreden olan bir şebeke gibi hareket ettiklerini ortaya koydu.

Mağdur çocuğun Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve Adli Görüşme Odası’nda (AGO) pedagoglar eşliğinde alınan ifadesinde, şüphelilerin kendisini kandırmak için "yemek ısmarlama" vaadinde bulundukları veya cüzi paralar teklif ettikleri belirtildi.

Adli Tıp Kurumu raporu da çocuktaki sistematik istismar bulgularını kesin olarak onayladı.

KAÇ KEZ OLDUĞUNU HATIRLAMIYOR

Çocuğun el konulan cep telefonundaki geriye dönük mesajlaşma trafikleri, adli bilişim uzmanları tarafından çözüldü. Yapılan incelemeler neticesinde 27’si yetişkin, 9’u ise 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 36 kişi dosyada şüpheli olarak yer aldı.

Savcılık iddianamesine yansıyan en acı detay ise çocuğun uğradığı sistematik saldırıların sıklığı nedeniyle "kim tarafından, kaç kez istismara uğradığını artık hatırlayamayacak durumda olması" ifadesiyle kayıtlara geçti.

'ÖZ ANNE DE OLAYI BİLİYORDU' İDDİASI

Soruşturmanın en sarsıcı iddialarından biri de çocuğun annesiyle ilgili oldu. İddianameye göre anne, kızının telefonundaki ahlaksız mesajları görmesine rağmen adli makamlara şikayette bulunmadı. Sadece mesaj atan şüphelilerden birine "Bir daha böyle şeyler konuşmayın" şeklinde mesaj yazmakla yetindiği belirlenen anne, suçu gizleme ve suça ortak olma şüphesiyle tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adli sürecin ilk anından itibaren devreye girdiklerini belirterek, sanıkların hukuk önünde en ağır cezayı alması için davaya müdahil olduklarını açıkladı.

Kaynak: Nefes Gazetesi