13 Yaşındaki Çocuğa İstismar Skandalında İddianame Hazır: TikTok'ta Yemek Vaadiyle Kandırdılar, Uğradığı İstismarın Sayısını Artık Hatırlamıyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun 1,5 yıl boyunca sistematik cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin hazırlanan iddianame, kan donduran gerçekleri ortaya çıkardı. Sosyal medya platformu Tiktok'ta yemek ısmarlama vaadiyle kandırıldığı belirlenen çocuğun uğradığı dehşetle ilgili aralarında anne, yetişkin ve çocukların da bulunduğu 36 şüpheli hakkında yasal süreç başladı.

Son Güncelleme:
13 Yaşındaki Çocuğa İstismar Skandalında İddianame Hazır: TikTok'ta Yemek Vaadiyle Kandırdılar, Uğradığı İstismarın Sayısını Artık Hatırlamıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye gündemini sarsan çocuk istismarı skandalında Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Geçtiğimiz mart ayında yapılan isimsiz bir ihbarla ortaya çıkan olayda, 13 yaşındaki G.Ö.'nün popüler sosyal medya platformu TikTok üzerinden tanıştığı kişilerce organize bir şekilde istismar edildiği belgelendi. Adli makamlarca yürütülen titiz incelemede, aralarında çocuğun öz annesinin de bulunduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YEMEK ISMARLANDIĞI VAADİYLE KANDIRILMIŞ

Nefes'te yer alan habere göre, hazırlanan iddianamedeki HTS ve baz istasyonu kayıtları, suçu işleyen şüphelilerin tesadüfi kişiler olmadığını, aksine birbirini tanıyan ve aynı çevreden olan bir şebeke gibi hareket ettiklerini ortaya koydu.

Mağdur çocuğun Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve Adli Görüşme Odası’nda (AGO) pedagoglar eşliğinde alınan ifadesinde, şüphelilerin kendisini kandırmak için "yemek ısmarlama" vaadinde bulundukları veya cüzi paralar teklif ettikleri belirtildi.

Adli Tıp Kurumu raporu da çocuktaki sistematik istismar bulgularını kesin olarak onayladı.

KAÇ KEZ OLDUĞUNU HATIRLAMIYOR

Çocuğun el konulan cep telefonundaki geriye dönük mesajlaşma trafikleri, adli bilişim uzmanları tarafından çözüldü. Yapılan incelemeler neticesinde 27’si yetişkin, 9’u ise 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 36 kişi dosyada şüpheli olarak yer aldı.

Savcılık iddianamesine yansıyan en acı detay ise çocuğun uğradığı sistematik saldırıların sıklığı nedeniyle "kim tarafından, kaç kez istismara uğradığını artık hatırlayamayacak durumda olması" ifadesiyle kayıtlara geçti.

'ÖZ ANNE DE OLAYI BİLİYORDU' İDDİASI

Soruşturmanın en sarsıcı iddialarından biri de çocuğun annesiyle ilgili oldu. İddianameye göre anne, kızının telefonundaki ahlaksız mesajları görmesine rağmen adli makamlara şikayette bulunmadı. Sadece mesaj atan şüphelilerden birine "Bir daha böyle şeyler konuşmayın" şeklinde mesaj yazmakla yetindiği belirlenen anne, suçu gizleme ve suça ortak olma şüphesiyle tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adli sürecin ilk anından itibaren devreye girdiklerini belirterek, sanıkların hukuk önünde en ağır cezayı alması için davaya müdahil olduklarını açıkladı.

Kaynak: Nefes Gazetesi

Etiketler
Çocuk istismarı Bartın İddianame
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Günü Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Günü Mesajı
DGS Başvuruları Başladı! Son Tarihe Dikkat DGS Başvuruları Başladı! Son Tarihe Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti
İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı
Özkan Yalım’dan Özgür Özel Hakkında Yeni İfade Hamlesi Özkan Yalım 'Mavi Valiz' İçin Tekrar Savcılığa Gidecek
Altında Sert Düşüş: Son 10 Günün Dibini Gördü! FED Beklentisi Piyasayı Sarstı Altında Sert Düşüş: Son 10 Günün Dibini Gördü! FED Beklentisi Piyasayı Sarstı