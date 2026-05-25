CHP Genel Merkezi'ne 'Tahliye' Baskını: Özel'in Odasının Olduğu 12. Katta Neler Yaşandı?

CHP Genel Merkezi'ne dün düzenlenen polis baskını sırasında yaşananlara ilişkin yeni görüntüler oraya çıktı. Videoda, polis ekiplerinin Özgür Özel'in odasının bulunduğu 12'nci kata çıktığı sırada tahliye kararı kendisine tebliğ edilmeden önce yaşananlar yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne dün yapılan polis baskını sırasında binanın tahliye edildiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

GENEL MERKEZE POLİS MÜDAHALESİ

CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya ilişkin mutlak butlan kararı çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki gün üst üste dilekçe yazarak genel merkez binasının boşaltılması için 'gereğinin yapılmasını' talep etmişti.

Bunun üzerine dün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ablukaya alarak giriş-çıkışları kapatan polis ekipleri, öğle saatlerinde ise önce demir kapıyı kırdı, ardından biber gazı ve plastik mermilerle CHP'lilere müdahale ederek genel genel merkeze girdi.

ÖZEL'İN BULUNDUĞU KATTAN YENİ GÖRÜNTÜLER

İlk önce alt katlarda bulunanlara müdahale eden polis ekipleri, daha sonra Özgür Özel'in 12'nci katta bulunan makam odasına çıktı. Bu sırada katta "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Özgür Özel, tahliye kararı kendisine tebliğ edilmeden önce katta bulunan kadın parti yetkililerini asansöre kadar eşlik ederek uğurladı. Bu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Daha sonra karar kendisine tebliğ edilen Özgür Özel, kağıdı yırtarak genel merkezden çıktı ve Meclis'e yürüdü. Özel, CHP Genel Başkanı olarak çalışmalarına TBMM'deki odasında devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

