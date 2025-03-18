CHP'de Acil 'Diploma' Zirvesi

CHP MYK, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanma kararı aldı.

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CHP'de Acil 'Diploma' Zirvesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında İstanbul Üniversitesi'nden iptal kararı verildi.

Kararın ardından CHP Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri, olağanüstü şekilde CHP Genel Merkezi’nde toplanacak. MYK toplantısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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