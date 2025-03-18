CHP Diploma Kararının Ardından Düğmeye Basıyor: Hukuki İşlem Başlatılacak

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine yönelik karar aldı. Diploma iptaline ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar alınması beklenirken söz konusu iptal işlemi tartışmalara yol açtı.

'BU KARARI ANCAK FAKÜLTE KURULU ALABİLİR'

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Turan Taşkın Özer söz konusu işlemin hukuki olmadığını vurgulayarak Gerçek Gündem’e açıklamalarda bulundu. Kararın usulde paralellik ilkesine aykırı olduğunu belirten Özer “YÖK Kanunu 15’inci maddede Üniversite Yönetim Kurulu’nun görevleri belli. Kamuoyuna yapılan duyuruda diplomanın iptaline ilişkin kararı verenin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu olduğunu görüyoruz. Ancak usulde paralellik ilkesi gereği bir idari işlemi yapan kurul ancak o idari işlemi geri alabilir. Bu idare hukukunun ana ilkesidir. Dolayısıyla bir diploma iptali yapılacaksa da bu ancak Fakülte Kurulu kararıyla yapılabilirdi” ifadelerini kullandı.

‘GEREKÇESİZ İPTAL OLMAZ’

Kararda herhangi bir gerekçe vurgulanmadığının altını çizen Özer “Anlamış olacaklar ki Fakülte Yönetim Kurulu bu kararı vermeyecek Üniversite Yönetim Kurulu’ndan böyle bir karar çıkarmışlar. Yetkisiz bir karardır. Biz de yeni öğrendik. Hukuka aykırı bir karardır, herhangi bir gerekçesi yok. Sadece diploma iptal denmiş”

HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILACAK

Hukuki olarak girişimlerde bulunacaklarını açıklayan Özer “Biz de hukuki mücadele vereceğiz” eleştirisinde bulundu. Aramızda değerlendireceğiz, gerekli görürsek mahkemelere itirazımızı yapacağız. Üniversite Yönetim Kurulu ayrı Fakülte Yönetim Kurulu ayrıdır. İlk itirazımız buna yönelik olacak. İdare hukuki çerçevesinde, bu açık hatayı neye dayandırıyorlar? Ekrem İmamoğlu’nun hangi hatasına dayandırıyorlar?” dedi.

ADAYLIK İÇİN TOP YSK’DA

‘Seçim bu sene yapılacak olsaydı Ekrem İmamoğlu adaylık başvurusunda bulunamaz mıydı?’ sorumuza da yanıt veren Turan Taşkın Özer, “Ekrem Başkan yine adaylık başvurusunu yapardı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu kararı gerekçe göstererek adaylığını kabul etmeyebilirdi. Ancak daha ortada böyle bir resmi durum yok. Bu nedenle bunu kesinleşmiş bir karar olarak göremeyiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi