1907 ÜNİFEB'den Geleneksel Çanakkale Şehitlik Ziyareti

1907 ÜNİFEB geleneksel Çanakkale Şehitlik Ziyaretini düzenledi. Etkinlikte 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, kahramanlığıyla nam salmış Seyit Onbaşı'nın Heykeli, Sargı Yeri Şehitliği ve Yahya Çavuş Şehitliği'ne ziyaretlerde bulunuldu.

1907 ÜNİFEB'den Geleneksel Çanakkale Şehitlik Ziyareti

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği, geleneksel olarak gerçekleştirdiği Çanakkale Şehitlik Ziyaretini binden fazla kişinin katılımıyla düzenledi.

Çanakkale Zaferi'nin ne zorluklarla kazanıldığını ziyaretçilere aktaran rehberler eşliğinde tarihe şehit alayı olarak yazılan 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, kahramanlığıyla nam salmış Seyit Onbaşı'nın Heykeli, Sargı Yeri Şehitliği ve Yahya Çavuş Şehitliği'ne ziyaretlerde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından kortej halinde Çanakkale'nin geçilmezliğinin bir sembolü olan ve Türk milletinin sağlam temellere oturtulduğunu ifade eden Şehitler Abidesi'ne giriş yapıldı. "Can Verilir, Vatan Bölünmez, Çanakkale Geçilmez" yazılı pankartın açılmasıyla birlikte gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından organizasyon tamamlandı.

Kaynak: İHA

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