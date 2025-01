Özgür Özel’den Çarpıcı İtiraf 'Büyük Hayal Kırıklığı Yaşadık'

CHP İzmir İl Başkanlığı, 2025 yılına yönelik yol haritasını belirlemek amacıyla "Korkusuz Kentler Çalıştayı" düzenledi.

Çalıştayın açılışı, İzmir'in tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gökhan Zeybek, Burhanettin Bulut, Deniz Yücel ve Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve parti yöneticileri katıldı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Özel, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Sokağa dahi çıkmak istemediklerini belirten Özel, “100. yılda başarmak için maalesef çabalayan herkes 14-28 Mayıs'ta hayal kırıklığı yaşadılar. Yenilmediğimizi göstermek istedik ve ayağa kalktık. Baktık ki koca yürekli, cesur, kararlı insanlar var. Bunun en kararlılığı da İzmir'deydi. İzmir'den başladık ve her kente gittik” ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:



‘YALNIZ BIRAKILMALARA RAĞMEN ÇABALADIK’

Değişim süreci ile kararlı, kendine güvenen anlayışla yerel seçimlere gidiyorduk. Ve bu değişimi İzmir'de başlattık. İzmir'de 29 belediyede zafer kazandık, 8 kadın belediye başkanımız oldu. İzmir ve Türkiye bırakmamamızı istiyordu. İzmir, bizim nasıl mücadele etmemiz gerektiğini anlatıyordu. Kutuplaştırmaya, kirli siyasete, dost ateşine karşı sabırlı oldu. İhanete varan yalnız bırakılmalara rağmen çabaladık. Karşımızdaki kötücül aklın yaptığı her şeyin geri tep tipini gördük. Kimse kaybetmedi, Türkiye kazandı, kaybedenin olmadığı bir seçim yaşadık. Zafer sonrası ertesi sabah ayakkabılar giyinildi, işe konulundu.

'ERDOĞAN MAĞLUBİYETİ KABULLENDİ'

Erdoğan bir şekilde mağlubiyeti kabullendi. Ancak aradan zaman geçti hemen saldırıya geçti. Birbirileri ile uyum sağlayamazlar, işleri yürütemezler dediler. Erdoğan'ın bugün yaptıklarının 31 Mart zaferi için düşünülmesin. Başarısız olacağımıza inanmıştı. Hazmedemediği sonuç 31 Ekim, 31 Aralık sonuçları. Ülke genelinde memnuniyet araştırmasında onun yaptırdığı ankette yüzde 59, bizde 58 çıktı. Onun hazmedemediği İzmir'in aday gösterilirken birbirilerine düşüp mevcudun yarısını kaybedeceği İzmir'de 29 belediyede destan yazarak kazanmamız.

'HER TÜRLÜ TUZAĞA KARŞI HAZIRLIK YAPILDI'

İzmir Büyükşehir'in hesabına 31 Aralık'ta İller Bankası'ndan gelecek para 3,1 milyar TL. Bu ödenekle 7 Ocak günü maaşlar ödenecek. 1,7 milyar TL kesinti oldu. Bu kesinti ile maaşlar ödenemeyecek, belediyecilik hizmetleri aksayacak. İki şirketteki ödemeler için kaynak arayışı sebebiyle 1-2 gün istendi. Dost gibi görünen, her işler yolunda gittiğinde birlikte bizimle halaya duranların karşımıza nasıl geçtiğini bilsinler isterim. Bize ok atanların kayığına binenleri ayrıca bir kenara not ettik. İki günde sorun çözüldü, maaşlar yattı. Kurulacak her türlü tuzağa karşı hazırlık yapıldı.

İzmir amiral gemisidir. Donanma önemlidir, fıkrateyn, hücum botları önemlidir ama düşman bir yere hedef alır. İçinde komutanında bulunduğu sancak gemisine...

Kaynak: Haber Merkezi