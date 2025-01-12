AKP’li Belediye Başkanı İçin Gündem Olan İddia, 'CHP'lilere Kızdı, Çay ve Suyu Kesti'

İstanbul’da 2004 yılından bu yana AKP tarafından yönetilen Bahçelievler Belediyesi’nin tepki çeken bir karara imza attığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, belediye meclisinde üyelere ve meclisi ziyaret eden vatandaşlara verilen ücretsiz çay ve su servisini kaldırıldığı öne sürüldü. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Bahçelievler Belediye Meclisi Üyesi Gencay Özcan, bu kararın AKP’li Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından alındığını belirterek duruma tepki gösterdi.

KARARIN ARKASINDAKİ NEDENİ AÇIKLADI

CHP’li Özcan, kararın perde arkasında yatan sebebin geçtiğimiz Kasım ayında Bahçelievler’de bulunan bir otopark sorununa dayandığını ifade etti.

14 yıl önce site sakinlerine tahsis edilen ücretsiz otopark, herhangi bir mahkeme kararı olmadan Bahçelievler Belediyesi tarafından devralınmış ve ücrete tabi tutulmuştu. Site sakinleri ise karara karşı çıkmış, otoparkın belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılmasına tepki göstermişti. Zabıtalarla vatandaşlar arasında arbede yaşanmıştı.

‘MECLİS OTURUMUNU TERK ETTİK’

Olay günü Bahçelievler CHP teşkilatının sorunu çözüme kavuşturmak için otoparka gittiğini ifade eden Özcan, “Biz belediyeyle yurttaş karşı karşıya gelmesin diye olayı sakinleştirmek adına otoparka gitmiştik. Kısa süre sonra, Aralık ayında yapılan Meclis toplantısında ise Başkan Hakan Bahadır, CHP’li üyelere ‘Siz ne biçim meclis üyesisiniz? Belediyenin çıkarına değil aleyhine hareket ediyorsunuz. Ben Bahçelievler’deki pavyonları da kapatıyorum. Gidin otoparkta beklediğiniz gibi pavyonların da başında bekleyin’ demişti. Biz de tepki olarak Meclis oturumunu terk etmiştik” ifadelerini kullandı.

HEDİYESİ KABUL EDİLMEDİ

Yeni yıl öncesi ise Bahadır’ın Meclis üyelerine hediye olarak lokum gönderdiğini aktaran Özcan, tepkili olan meclis üyelerinin bu hediyeyi kabul etmediğini belirtti. Özcan, “Durumu konuşmak için Başkan Bahadır’ın odasına giden CHP üyelerin kendilerine “Siz site otoparkında belediye aleyhine nöbet tutup daha sonra alınganlık içinde meclisi terk edip lokum hediyesini de kabul etmezseniz ben de çayı ve kahveyi kaldırırım” dediğini açıkladı.

Kaynak: Cumhuriyet