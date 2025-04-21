CANLI BLOG | 'Yenidoğan Çetesi' Davasında Son Durum

Türkiye'nin en büyük sağlık skandallarından biri olan Yenidoğan çetesi gündemdeki yerini koruyor. Haksız kazanç sağlamak amacıyla yenidoğan bebekleri ölüme terk eden çete üyeleri bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

10.15 DURUŞMA BAŞLADI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma kimlik yoklamasıyla saat 10.15 sıralarında başladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen çeteye operasyon düzenlenmişti. Yenidoğan çetesi üyesi 46 şüpheliden 25'i tutuklanmıştı.

25'i tutuklu 46 sanığın yargılanması devam ederken doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti.

Davanın üçüncü duruşmasında, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Birinci Hastanesi'nde Hasta Hizmetleri Müdürü olarak çalışan Emine Avcı, Okan Üniversitesi'nde müdür olarak çalışan Serdar Yüksel ve Reyap Hastanesi'nin medikal muhasebeci Funda Özen'in tahliyesine karar verilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etmişti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in, 10 bebeğin ölümüyle bağlantılı olarak "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve çeşitli suçlardan toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor. Gıyasettin Mert Özdemir için ise benzer suçlamalarla 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi