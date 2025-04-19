'Yenidoğan' Skandalının Kilit İsimlerindendi... İntihar Eden Doktor İlker Gönen İle İlgili Kritik İhbar! Başsavcılık Harekete Geçti

'Yenidoğan' skandalının kilit isimlerinden olan ve tutuklandıktan sonra cezaevinde intihar eden doktor İlker Gönen ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir ihbar e-postası gönderildi. Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarla ilgili soruşturma başlattı.

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'Yenidoğan' Skandalının Kilit İsimlerindendi... İntihar Eden Doktor İlker Gönen İle İlgili Kritik İhbar! Başsavcılık Harekete Geçti

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25'i tutuklu 46 sanığın yargılanması devam ederken cezaevinde intihar eden doktor İlker Gönen ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Gönen'in intihar etmesine ilişkin adli ve idari soruşturma devam ederken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Gönen'in ölümüyle ilgili bir ihbar e-postası gönderildi.

İHBAR E-POSTASINDA NE YAZIYORDU?

İhbar olarak değerlendirilen e-postanın içeriğinde, İlker Gönen'in nisan ayında düzenlenen ilk operasyon sürecinde serbest bırakılmasının ardından, 'Yenidoğan Çetesi' örgüt lideri Fırat Sarı ve çevresindekilerin, Gönen'in itirafçı olmasından endişe ettiği ve bu sebeple, çete adına bir kişiden Gönen'in itirafçı olup olmadığına dair bilgi toplamasının istendiği iddia edildi. Dava sürecinde Gönen'in herhangi bir itirafta bulunmadığı ortaya çıkmasına rağmen, çetenin eylemleri sebebiyle Gönen'in pişmanlık duyduğunu bilen Fırat Sarı'nın, konuşmasından endişe etmeye devam ettiği de belirtildi.

AİLESİNE BASKI YAPILMIŞ!

Soruşturma sırasında çete üyelerinin yaptıkları toplantılarda gizli tanıkların kimliklerini tespit ettiği belirtildiği CİMER'e yazılan yazı ve ihbar e-postasında, hemşire olan bir gizli tanığa ve ailesine verdiği ifadeyi geri çekmesi yönünde baskı yapıldığı iddia edildi. Çetenin ortaya çıkması ve tutuklamalar sonrasında, tutuklanmayan çete üyelerinin toplantılar yapmaya devam ettiğinin belirtildiği ihbarda, bu toplantılar esnasında, Fırat Sarı'nın endişeleri sebebiyle, Gönen'in ailesine yakın bir çete üyesinden eşi ve çocukları hakkında detaylı bilgiler alındığı iddiasına da yer verildi.

'CEZAEVİNE GİDEN ZİYARETÇİ, GÖNEN'İ TEHDİT ETTİ' İDDİASI

Gönen'in ailesi hakkında bilgilerin alınmasının ardından, çete üyelerinden birisinin adamı olduğu iddia edilen bir kişinin cezaevinde İlker Gönen'i ziyaret ederek tehdit ettiği ihbar e-postasında belirtildi. Gönen'in bu ziyaretten bir süre sonra intihar ettiği iddia edildi.

'GÖNEN'İN AVUKATI GÖNEN ÖLÜNCE SARI'NIN AVUKATI OLDU' İDDİASI

Ayrıca ihbarda, Fırat Sarı'nın avukatlarıyla İlker Gönen'in avukatı arasında süreç içerisinde bir anlaşmazlık oluştuğu, ancak avukat A.M.'nin, İlker Gönen'in ölümünün ardından, Gönen ile anlaşmazlığı olduğu bilinen Fırat Sarı'nın da avukatlığını üstlendiği belirtildi. E-postada avukat A.M.'nin başından beri planlı hareket ettiği iddia edildi. Avukat A.M. hakkında, İlker Gönen'in ölümünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Şubat'ta soruşturma başlatılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

E-postadaki iddiaları değerlendiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Nisan'da soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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