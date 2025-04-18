Yenidoğan Çetesi Davasında 100 Bin Dolarlık Pazarlık Ortaya Çıktı! 'Hakim Savcı Tanımam, Sıkar Geçeriz'

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınacak ücret için bazı özel hastanelerde birçok bebeğin ölümüne ve sakatlanmasına neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" davası aylardır Türkiye gündeminden düşmüyor. Her detayı kan donduran soruşturmada, son olarak ikinci bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit edenlerle ilgili yapılan operasyonda, savcıyı doğrudan hedef alıp "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek" sözleriyle tehditlerde bulunan iş insanı Gökhan G. hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

100 BİN DOLAR TEKLİF ETMİŞ

Gökhan G.'nin, soruşturma dosyasında tutuklu bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı gün yüzüne çıkı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan bir GSM şirketinde çalışan Zeynep K'nin de savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile beraber hareket ederek kişisel verileri edindiği belirlendi. Zeynep K. hakkında bu sebeple ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: Sabah