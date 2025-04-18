Yenidoğan Çetesi Davasında 100 Bin Dolarlık Pazarlık Ortaya Çıktı! 'Hakim Savcı Tanımam, Sıkar Geçeriz'

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden şahıslara yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Savcıyı tehdit eden ve bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar teklif eden iş insanı Gökhan G. tutuklanırken, GSM çalışanı Zeynep K. de ev hapsine çarptırıldı.

Yenidoğan Çetesi Davasında 100 Bin Dolarlık Pazarlık Ortaya Çıktı! 'Hakim Savcı Tanımam, Sıkar Geçeriz'

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınacak ücret için bazı özel hastanelerde birçok bebeğin ölümüne ve sakatlanmasına neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" davası aylardır Türkiye gündeminden düşmüyor. Her detayı kan donduran soruşturmada, son olarak ikinci bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit edenlerle ilgili yapılan operasyonda, savcıyı doğrudan hedef alıp "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek" sözleriyle tehditlerde bulunan iş insanı Gökhan G. hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Yenidoğan Çetesi Davasında 100 Bin Dolarlık Pazarlık Ortaya Çıktı! 'Hakim Savcı Tanımam, Sıkar Geçeriz' - Resim : 1

100 BİN DOLAR TEKLİF ETMİŞ

Gökhan G.'nin, soruşturma dosyasında tutuklu bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı gün yüzüne çıkı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan bir GSM şirketinde çalışan Zeynep K'nin de savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile beraber hareket ederek kişisel verileri edindiği belirlendi. Zeynep K. hakkında bu sebeple ev hapsi kararı verildi.

Yenidoğan Çetesi Davasında 2. İddianame! Savcıyı Makamında Tehdit Etti, ‘Öngörülerimi Paylaştım’ DediYenidoğan Çetesi Davasında 2. İddianame! Savcıyı Makamında Tehdit Etti, ‘Öngörülerimi Paylaştım’ DediGüncel
'Yenidoğan Çetesi' Skandalında Kahreden Bir Gerçek Daha'Yenidoğan Çetesi' Skandalında Kahreden Bir Gerçek DahaGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Yenidoğan çetesi Soruşturma Savcı
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Denizli'ye Yeni Maden mi Açılacak? Bakanlık'tan Açıklama Geldi Denizli'ye Yeni Maden mi Açılacak? Bakanlık'tan Açıklama Geldi
Hem Gençler Hem Gazeteciler... 'Saraçhane' Yargılamaları Başladı Hem Gençler Hem Gazeteciler... 'Saraçhane' Yargılamaları Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Faizlerinde Son durum: İşte Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredisinde En Düşük Oranlar Kredi Faizlerinde Son durum
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı
Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü
Milli Emlak 52 Bin Liraya Arsa Satıyor! Çabuk Davranan Tapuyu Alır Milli Emlak 52 Bin Liraya Arsa Satıyor! Çabuk Davranan Tapuyu Alır